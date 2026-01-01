Déployer Iceshrimp en un clic.
Réseau social ActivityPub décentralisé basé sur .NET, qui succède à Misskey avec un backend plus rapide et plus léger.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Iceshrimp
Iceshrimp.NET est une réécriture complète du serveur fediverse Iceshrimp, remplaçant la pile Node.js d'origine par un backend .NET moderne et un frontend Blazor WebAssembly. Le résultat est un réseau social fédéré qui exécute ActivityPub avec une empreinte mémoire et CPU considérablement réduite par rapport aux serveurs de la famille Misskey, tout en restant entièrement compatible avec le fediverse au sens large.
L'auto-hébergement d'Iceshrimp sur votre VPS garde votre communauté, votre contenu et vos politiques de modération sous votre contrôle — sans flux algorithmiques, sans publicité et sans verrouillage de plateforme. Une API compatible Mastodon permet également aux utilisateurs de conserver leurs clients mobiles et web préférés.
Principales fonctionnalités de Iceshrimp
Fédération ActivityPub
Se connecte nativement à Mastodon, Misskey, Pleroma et au reste du fédivers afin que vos utilisateurs puissent suivre et interagir sur des milliers de serveurs indépendants.
API compatible avec Mastodon
La prise en charge directe des clients Mastodon populaires comme Elk, Phanpy, Ice Cubes et Tusky signifie que les utilisateurs conservent les applications qu'ils aiment déjà.
Backend .NET allégé
Le tout nouveau backend .NET est significativement plus rapide et plus économe en ressources que les serveurs de la famille Misskey, rendant les forfaits VPS plus petits viables pour l'hébergement fédéré.
Aperçu public configurable
Une prévisualisation publique uniquement en HTML permet aux visiteurs déconnectés de parcourir le contenu local sans exposer l'application client complète, avec des contrôles granulaires sur ce qui est affiché.
Listes d'extraction et de blocage autorisées
La prise en charge intégrée de la récupération autorisée, des modes de fédération par liste de blocage ou liste d'autorisation, ainsi que la validation de signature configurable, offre aux administrateurs de puissants outils de modération.
Migration depuis Iceshrimp-JS
Un chemin de mise à niveau bien pris en charge signifie que les instances Iceshrimp-JS existantes peuvent migrer vers le nouveau backend sans perdre les comptes, les publications ou les abonnements.
Pourquoi choisir Hostinger pour Iceshrimp
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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