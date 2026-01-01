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Réseau social ActivityPub décentralisé basé sur .NET, qui succède à Misskey avec un backend plus rapide et plus léger.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Iceshrimp

Iceshrimp.NET est une réécriture complète du serveur fediverse Iceshrimp, remplaçant la pile Node.js d'origine par un backend .NET moderne et un frontend Blazor WebAssembly. Le résultat est un réseau social fédéré qui exécute ActivityPub avec une empreinte mémoire et CPU considérablement réduite par rapport aux serveurs de la famille Misskey, tout en restant entièrement compatible avec le fediverse au sens large.

L'auto-hébergement d'Iceshrimp sur votre VPS garde votre communauté, votre contenu et vos politiques de modération sous votre contrôle — sans flux algorithmiques, sans publicité et sans verrouillage de plateforme. Une API compatible Mastodon permet également aux utilisateurs de conserver leurs clients mobiles et web préférés.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Iceshrimp

Fédération ActivityPub

Se connecte nativement à Mastodon, Misskey, Pleroma et au reste du fédivers afin que vos utilisateurs puissent suivre et interagir sur des milliers de serveurs indépendants.

API compatible avec Mastodon

La prise en charge directe des clients Mastodon populaires comme Elk, Phanpy, Ice Cubes et Tusky signifie que les utilisateurs conservent les applications qu'ils aiment déjà.

Backend .NET allégé

Le tout nouveau backend .NET est significativement plus rapide et plus économe en ressources que les serveurs de la famille Misskey, rendant les forfaits VPS plus petits viables pour l'hébergement fédéré.

Aperçu public configurable

Une prévisualisation publique uniquement en HTML permet aux visiteurs déconnectés de parcourir le contenu local sans exposer l'application client complète, avec des contrôles granulaires sur ce qui est affiché.

Listes d'extraction et de blocage autorisées

La prise en charge intégrée de la récupération autorisée, des modes de fédération par liste de blocage ou liste d'autorisation, ainsi que la validation de signature configurable, offre aux administrateurs de puissants outils de modération.

Migration depuis Iceshrimp-JS

Un chemin de mise à niveau bien pris en charge signifie que les instances Iceshrimp-JS existantes peuvent migrer vers le nouveau backend sans perdre les comptes, les publications ou les abonnements.

Pourquoi choisir Hostinger pour Iceshrimp

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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