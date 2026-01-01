Déployer Infisical en un clic.
Gestionnaire de secrets open source pour synchroniser les variables d'environnement et les clés API en toute sécurité sur chaque projet et environnement.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Infisical
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Infisical
Infisical est une plateforme de gestion de secrets open source qui remplace les fichiers .env dispersés et les identifiants codés en dur par une source unique et vérifiable de vérité. Elle offre une interface utilisateur web épurée, des intégrations CLI et SDK pour stocker, synchroniser et faire pivoter les secrets dans les environnements de développement, de staging et de production sans jamais commettre de valeurs sensibles au contrôle de version.
L'auto-hébergement d'Infisical signifie que vos clés API, mots de passe de base de données et jetons de service ne quittent jamais votre propre infrastructure. Vous bénéficiez de pistes d'audit complètes, d'un contrôle d'accès basé sur les rôles et d'un versionnement des secrets sur le matériel que vous contrôlez — sans frais par utilisateur et sans risque qu'une violation par un tiers n'expose vos identifiants.
Principales fonctionnalités de Infisical
Stockage centralisé des secrets
Stockez toutes les variables d'environnement pour chaque projet et environnement en un seul endroit, avec une séparation des projets et des environnements intégrée.
Journal d'audit complet
Chaque lecture, écriture et suppression de secret est enregistrée avec des horodatages et une attribution utilisateur pour la conformité et la réponse aux incidents.
Intégration CLI et SDK
Injectez des secrets dans n'importe quel processus à l'exécution via la CLI ou les SDK natifs pour Node.js, Python, Go, Ruby, et plus encore, sans modifier le code de l'application.
Gestion de versions secrète
Chaque modification d'un secret est versionnée, permettant un retour à toute valeur précédente lorsqu'un mauvais déploiement doit être rapidement annulé.
Support de pipeline CI/CD
Les intégrations natives avec GitHub Actions, GitLab CI, Docker et Kubernetes éliminent le besoin de stocker les secrets en tant que variables de pipeline en texte clair.
Pourquoi choisir Hostinger pour Infisical
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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