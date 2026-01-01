Déployer FossFLOW en un clic.
Outil de création de diagrammes isométriques dans le navigateur, axé sur la confidentialité, pour la visualisation de l'infrastructure et de l'architecture de systèmes.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FossFLOW
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FossFLOW
FossFLOW est une application web progressive (PWA) open source conçue pour créer des diagrammes isométriques professionnels d'infrastructure directement dans votre navigateur. Contrairement aux outils de diagrammes cloud qui stockent votre documentation d'architecture sur des serveurs tiers, FossFLOW fonctionne entièrement côté client. Grâce à la sauvegarde automatique toutes les 5 secondes, à l'exportation JSON et au support hors ligne, il maintient les topologies de réseau sensibles et les conceptions de systèmes sous votre contrôle en tout temps.
Le déploiement de FossFLOW sur votre VPS ajoute une persistance des diagrammes côté serveur, permettant ainsi aux diagrammes de persister au-delà des sessions de navigateur et d'être accessibles à toute votre équipe depuis n'importe quel appareil — sans avoir à envoyer des fichiers par courriel ni à dépendre de plateformes commerciales soumises à des politiques de conservation des données et à des failles de sécurité.
Principales fonctionnalités de FossFLOW
Diagrammes isométriques
Créez des diagrammes isométriques de style 3D qui communiquent les agencements d'infrastructure, les configurations de racks et les niveaux de système plus clairement que les diagrammes 2D plats.
Sauvegarde automatique toutes les 5 s
Le travail est enregistré automatiquement toutes les 5 secondes, éliminant le risque de perdre la progression lors de longues sessions de création de diagrammes.
Support hors ligne
Créez et modifiez des diagrammes sans connexion internet — tout le traitement s'effectue dans votre navigateur, sans nécessiter d'allers-retours vers un serveur.
Importation et exportation JSON
Partagez des diagrammes sous forme de fichiers JSON portables ou importez des diagrammes existants pour les modifier sans aucune dépendance à un format propriétaire.
Aucun compte requis
L'application ne nécessite aucune inscription ou authentification de l'utilisateur, la rendant instantanément accessible à tous les membres de votre équipe.
Pourquoi choisir Hostinger pour FossFLOW
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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