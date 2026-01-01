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Outil de création de diagrammes isométriques dans le navigateur, axé sur la confidentialité, pour la visualisation de l'infrastructure et de l'architecture de systèmes.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec FossFLOW

FossFLOW est une application web progressive (PWA) open source conçue pour créer des diagrammes isométriques professionnels d'infrastructure directement dans votre navigateur. Contrairement aux outils de diagrammes cloud qui stockent votre documentation d'architecture sur des serveurs tiers, FossFLOW fonctionne entièrement côté client. Grâce à la sauvegarde automatique toutes les 5 secondes, à l'exportation JSON et au support hors ligne, il maintient les topologies de réseau sensibles et les conceptions de systèmes sous votre contrôle en tout temps.

Le déploiement de FossFLOW sur votre VPS ajoute une persistance des diagrammes côté serveur, permettant ainsi aux diagrammes de persister au-delà des sessions de navigateur et d'être accessibles à toute votre équipe depuis n'importe quel appareil — sans avoir à envoyer des fichiers par courriel ni à dépendre de plateformes commerciales soumises à des politiques de conservation des données et à des failles de sécurité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de FossFLOW

Diagrammes isométriques

Créez des diagrammes isométriques de style 3D qui communiquent les agencements d'infrastructure, les configurations de racks et les niveaux de système plus clairement que les diagrammes 2D plats.

Sauvegarde automatique toutes les 5 s

Le travail est enregistré automatiquement toutes les 5 secondes, éliminant le risque de perdre la progression lors de longues sessions de création de diagrammes.

Support hors ligne

Créez et modifiez des diagrammes sans connexion internet — tout le traitement s'effectue dans votre navigateur, sans nécessiter d'allers-retours vers un serveur.

Importation et exportation JSON

Partagez des diagrammes sous forme de fichiers JSON portables ou importez des diagrammes existants pour les modifier sans aucune dépendance à un format propriétaire.

Aucun compte requis

L'application ne nécessite aucune inscription ou authentification de l'utilisateur, la rendant instantanément accessible à tous les membres de votre équipe.

Pourquoi choisir Hostinger pour FossFLOW

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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