FossFLOW est une application web progressive (PWA) open source conçue pour créer des diagrammes isométriques professionnels d'infrastructure directement dans votre navigateur. Contrairement aux outils de diagrammes cloud qui stockent votre documentation d'architecture sur des serveurs tiers, FossFLOW fonctionne entièrement côté client. Grâce à la sauvegarde automatique toutes les 5 secondes, à l'exportation JSON et au support hors ligne, il maintient les topologies de réseau sensibles et les conceptions de systèmes sous votre contrôle en tout temps.

Le déploiement de FossFLOW sur votre VPS ajoute une persistance des diagrammes côté serveur, permettant ainsi aux diagrammes de persister au-delà des sessions de navigateur et d'être accessibles à toute votre équipe depuis n'importe quel appareil — sans avoir à envoyer des fichiers par courriel ni à dépendre de plateformes commerciales soumises à des politiques de conservation des données et à des failles de sécurité.