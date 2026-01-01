Déployer Profilarr en 1 clic.
Outil d'automatisation qui synchronise les profils de qualité et les formats personnalisés depuis des bases de données communautaires vers vos instances Radarr et Sonarr.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Profilarr
Profilarr connecte vos instances Radarr et Sonarr auto-hébergées à des bases de données de profils de qualité et de formats personnalisés maintenues par la communauté, appliquant automatiquement des configurations testées au lieu de nécessiter une saisie manuelle. Il remplace des heures de réglage par instance par une seule opération de synchronisation, maintenant chaque application arr de votre pile alignée sur les dernières normes communautaires.
L'auto-hébergement de Profilarr aux côtés de votre pile multimédia signifie que les mises à jour de profil se produisent selon votre calendrier, avec une visibilité complète sur ce qui a changé et pourquoi — sans dépendre de services externes pour pousser la configuration vers vos applications locales.
Principales fonctionnalités de Profilarr
Automatisation de la synchronisation des profils
Extrait les profils de qualité des bases de données communautaires distantes et les applique à Radarr et Sonarr sans copier-coller manuel entre les instances.
Gestion des formats personnalisés
Synchronise les définitions de format personnalisées et les scores afin que chaque instance de votre pile utilise la même configuration testée.
Prise en charge multi-instance
Gère plusieurs instances Radarr et Sonarr à partir d'une seule interface, en les maintenant toutes cohérentes sans dupliquer les efforts.
Interface utilisateur web incluse
Interface basée sur navigateur pour gérer les connexions, déclencher des synchronisations et examiner les modifications appliquées — aucun SSH ou CLI requis.
Configuration persistante
Tous les identifiants d'instance et l'état de synchronisation sont stockés sur un volume Docker nommé, survivant aux redémarrages de conteneurs et aux mises à niveau d'images.
Pourquoi choisir Hostinger pour Profilarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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