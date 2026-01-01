Déployer phpBB en 1 clic.
Forum de discussion PHP open-source classique pour la création de forums de discussion structurés et de communautés en ligne.
Trouvez le forfait VPS idéal pour phpBB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec phpBB
phpBB est la plateforme de forum open-source la plus utilisée sur le web, alimentant des centaines de milliers de communautés depuis plus de deux décennies. Conçu en PHP et axé sur les structures traditionnelles de catégories et de sous-forums, il offre aux modérateurs un contrôle granulaire sur les permissions, les groupes d'utilisateurs et le flux de discussion sans dépendre des services cloud ou des licences par poste.
L'auto-hébergement de phpBB sur votre propre VPS garde chaque message, compte utilisateur et pièce jointe sous votre contrôle, avec un accès complet à la base de données, au système de fichiers et aux milliers d'extensions et de styles gratuits maintenus par la communauté phpBB.
Principales fonctionnalités de phpBB
Autorisations granulaires
Configurez les droits de lecture, de publication et de modération par forum, groupe d'utilisateurs ou compte individuel pour un contrôle précis de la communauté.
Écosystème d'extensions
Des milliers d'extensions communautaires gratuites ajoutent des outils de référencement, anti-spam, connexion sociale, et plus encore sans toucher au code source.
Styles et thèmes personnalisés
Échangez le style prosilver par défaut contre des thèmes communautaires ou créez un look personnalisé à l'aide du système de modèles basé sur Twig de phpBB.
Outils de modération intégrés
Avertir, bannir, verrouiller, scinder et fusionner des sujets avec un panneau de contrôle de modérateur dédié et une journalisation d'audit détaillée.
Support multilingue
Plus de 60 packs de langue officiels vous permettent d'utiliser des forums dans votre langue maternelle ou d'héberger des communautés multilingues.
BBCode et pièces jointes
Le formatage BBCode classique ainsi que les pièces jointes de fichiers et d'images permettent aux messages de rester familiers aux utilisateurs de longue date du forum.
Pourquoi choisir Hostinger pour phpBB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés