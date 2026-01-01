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Forum de discussion PHP open-source classique pour la création de forums de discussion structurés et de communautés en ligne.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec phpBB

phpBB est la plateforme de forum open-source la plus utilisée sur le web, alimentant des centaines de milliers de communautés depuis plus de deux décennies. Conçu en PHP et axé sur les structures traditionnelles de catégories et de sous-forums, il offre aux modérateurs un contrôle granulaire sur les permissions, les groupes d'utilisateurs et le flux de discussion sans dépendre des services cloud ou des licences par poste.

L'auto-hébergement de phpBB sur votre propre VPS garde chaque message, compte utilisateur et pièce jointe sous votre contrôle, avec un accès complet à la base de données, au système de fichiers et aux milliers d'extensions et de styles gratuits maintenus par la communauté phpBB.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de phpBB

Autorisations granulaires

Configurez les droits de lecture, de publication et de modération par forum, groupe d'utilisateurs ou compte individuel pour un contrôle précis de la communauté.

Écosystème d'extensions

Des milliers d'extensions communautaires gratuites ajoutent des outils de référencement, anti-spam, connexion sociale, et plus encore sans toucher au code source.

Styles et thèmes personnalisés

Échangez le style prosilver par défaut contre des thèmes communautaires ou créez un look personnalisé à l'aide du système de modèles basé sur Twig de phpBB.

Outils de modération intégrés

Avertir, bannir, verrouiller, scinder et fusionner des sujets avec un panneau de contrôle de modérateur dédié et une journalisation d'audit détaillée.

Support multilingue

Plus de 60 packs de langue officiels vous permettent d'utiliser des forums dans votre langue maternelle ou d'héberger des communautés multilingues.

BBCode et pièces jointes

Le formatage BBCode classique ainsi que les pièces jointes de fichiers et d'images permettent aux messages de rester familiers aux utilisateurs de longue date du forum.

Pourquoi choisir Hostinger pour phpBB

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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