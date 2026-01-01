phpBB est la plateforme de forum open-source la plus utilisée sur le web, alimentant des centaines de milliers de communautés depuis plus de deux décennies. Conçu en PHP et axé sur les structures traditionnelles de catégories et de sous-forums, il offre aux modérateurs un contrôle granulaire sur les permissions, les groupes d'utilisateurs et le flux de discussion sans dépendre des services cloud ou des licences par poste.

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