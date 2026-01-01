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Passerelle Web des Objets open source pour unifier et contrôler les appareils domotiques depuis un tableau de bord web privé.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec WebThings Gateway

WebThings Gateway est une implémentation open-source de la spécification Web of Things, développée à l'origine par Mozilla et maintenant maintenue par la communauté WebThings. Elle relie les appareils domotiques de différents écosystèmes dans un tableau de bord privé unique, exposant chaque appareil comme un Web Thing avec une API HTTP et WebSocket standard.

L'exécution de WebThings Gateway sur votre propre VPS maintient les données des appareils, les règles d'automatisation et la configuration des modules complémentaires entièrement hors des nuages des fournisseurs. La passerelle prend en charge les protocoles MQTT et basés sur IP nativement, tandis que les modules complémentaires Zigbee, Z-Wave et Bluetooth restent disponibles pour les utilisateurs qui associent le VPS à un pont distant ou à du matériel compatible.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de WebThings Gateway

API Web des Objets

Chaque appareil connecté est exposé via une API Web Things standard HTTP et WebSocket pour une utilisation dans des scripts, des tableaux de bord et des applications tierces.

Moteur de règles visuel

L'éditeur de règles par glisser-déposer vous permet d'enchaîner des déclencheurs et des actions sur n'importe quel appareil connecté sans écrire de code.

Écosystème de modules complémentaires

Installez des adaptateurs pour MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, des capteurs virtuels et des dizaines d'autres à partir du répertoire d'extensions intégré.

Privé par défaut

Toutes les données d'appareil, les journaux et les automatisations restent sur votre VPS, sans compte fournisseur, sans télémétrie et sans relais cloud requis.

Plan d'étage et journaux

Placez les appareils sur un plan d'étage personnalisé et consultez les données historiques des capteurs avec la visionneuse de journaux intégrée pour le dépannage.

Accès vocal et HTTPS

Le tunneling facultatif, le protocole HTTPS et les intégrations avec les assistants vocaux vous permettent d'accéder à la passerelle en toute sécurité, où que vous soyez.

Pourquoi choisir Hostinger pour WebThings Gateway

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Herriman
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Martin K
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