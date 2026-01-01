Déployer WebThings Gateway en un clic.
Passerelle Web des Objets open source pour unifier et contrôler les appareils domotiques depuis un tableau de bord web privé.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec WebThings Gateway
WebThings Gateway est une implémentation open-source de la spécification Web of Things, développée à l'origine par Mozilla et maintenant maintenue par la communauté WebThings. Elle relie les appareils domotiques de différents écosystèmes dans un tableau de bord privé unique, exposant chaque appareil comme un Web Thing avec une API HTTP et WebSocket standard.
L'exécution de WebThings Gateway sur votre propre VPS maintient les données des appareils, les règles d'automatisation et la configuration des modules complémentaires entièrement hors des nuages des fournisseurs. La passerelle prend en charge les protocoles MQTT et basés sur IP nativement, tandis que les modules complémentaires Zigbee, Z-Wave et Bluetooth restent disponibles pour les utilisateurs qui associent le VPS à un pont distant ou à du matériel compatible.
Principales fonctionnalités de WebThings Gateway
API Web des Objets
Chaque appareil connecté est exposé via une API Web Things standard HTTP et WebSocket pour une utilisation dans des scripts, des tableaux de bord et des applications tierces.
Moteur de règles visuel
L'éditeur de règles par glisser-déposer vous permet d'enchaîner des déclencheurs et des actions sur n'importe quel appareil connecté sans écrire de code.
Écosystème de modules complémentaires
Installez des adaptateurs pour MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, des capteurs virtuels et des dizaines d'autres à partir du répertoire d'extensions intégré.
Privé par défaut
Toutes les données d'appareil, les journaux et les automatisations restent sur votre VPS, sans compte fournisseur, sans télémétrie et sans relais cloud requis.
Plan d'étage et journaux
Placez les appareils sur un plan d'étage personnalisé et consultez les données historiques des capteurs avec la visionneuse de journaux intégrée pour le dépannage.
Accès vocal et HTTPS
Le tunneling facultatif, le protocole HTTPS et les intégrations avec les assistants vocaux vous permettent d'accéder à la passerelle en toute sécurité, où que vous soyez.
Pourquoi choisir Hostinger pour WebThings Gateway
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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