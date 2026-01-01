n8n est une plateforme d'automatisation de flux de travail qui connecte des applications, des services et des API via un éditeur visuel basé sur des nœuds. Ce déploiement ajoute l'Assistant IA de n8n, une interface de chat qui transforme les requêtes en langage naturel en flux de travail fonctionnels — il choisit les bons nœuds, les connecte, écrit les expressions et explique pourquoi une exécution a échoué au lieu de vous laisser lire les journaux.

L'assistant exécute du code dans un service sandbox déployé aux côtés de n8n sur votre propre VPS plutôt que sur un cloud tiers, ainsi la logique de flux de travail, les identifiants et le code généré restent sur votre infrastructure. Il est alimenté par Nexos AI, donnant à l'assistant accès à des modèles de pointe via une seule clé, tout en vous permettant de conserver des exécutions de flux de travail illimitées et sans tarification par tâche.