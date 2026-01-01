Jusqu’à 70 % de rabais sur n8n with AI Assistant

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Automatisation des flux de travail avec un chat IA intégré qui planifie, construit et débogue vos automatisations pour vous.

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63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec n8n with AI Assistant

n8n est une plateforme d'automatisation de flux de travail qui connecte des applications, des services et des API via un éditeur visuel basé sur des nœuds. Ce déploiement ajoute l'Assistant IA de n8n, une interface de chat qui transforme les requêtes en langage naturel en flux de travail fonctionnels — il choisit les bons nœuds, les connecte, écrit les expressions et explique pourquoi une exécution a échoué au lieu de vous laisser lire les journaux.

L'assistant exécute du code dans un service sandbox déployé aux côtés de n8n sur votre propre VPS plutôt que sur un cloud tiers, ainsi la logique de flux de travail, les identifiants et le code généré restent sur votre infrastructure. Il est alimenté par Nexos AI, donnant à l'assistant accès à des modèles de pointe via une seule clé, tout en vous permettant de conserver des exécutions de flux de travail illimitées et sans tarification par tâche.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de n8n with AI Assistant

Création de flux de travail pilotée par le chat

Décrivez l'automatisation que vous souhaitez en langage simple et l'assistant assemble les nœuds, les connexions et les expressions pour vous.

Bac à sable de code auto-hébergé

Le code généré s'exécute dans un service de bac à sable isolé fonctionnant sur votre propre VPS, donc rien n'est envoyé à un fournisseur d'exécution externe.

Débogage guidé des erreurs

Demandez à l'assistant pourquoi une exécution a échoué et obtenez une explication avec une solution concrète au lieu de fouiller dans les journaux d'exécution bruts.

Accès au modèle d'IA Nexos

Une clé Nexos AI donne à l'assistant l'accès aux modèles de pointe, et vous pouvez changer le modèle qu'il utilise à tout moment.

Suite d'automatisation n8n complète

Tout est inclus dans n8n standard — des centaines d'intégrations, de webhooks, de planifications et de nœuds JavaScript personnalisés.

Les données restent sur votre VPS

Les définitions de flux de travail, les identifiants d'API et l'historique d'exécution sont stockés dans un volume persistant que vous contrôlez et que vous pouvez sauvegarder librement.

Pourquoi choisir Hostinger pour n8n with AI Assistant

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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