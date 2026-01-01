Déployer Open Agent avec une installation en un clic.
Plateforme d'assistant IA auto-hébergée avec orchestration de LLM, bases de connaissances RAG, boucles d'agents et intégrations d'outils MCP.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Open Agent
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Open Agent
Open Agent est une plateforme d'agents IA auto-hébergée prête pour la production qui connecte les grands modèles linguistiques à vos données et outils. Elle prend en charge plus de 28 fournisseurs de modèles via une interface unifiée, transformant les documents, les wikis et les bases de données en bases de connaissances RAG interrogeables qui ancrent vos agents dans un contexte précis.
Le déploiement d'Open Agent sur votre propre VPS maintient les conversations sensibles et les documents propriétaires hors des infrastructures tierces. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, l'intégration SSO et les espaces de travail multi-locataires le rendent adapté aux équipes et aux entreprises qui ont besoin de gouvernance sans sacrifier la flexibilité.
Principales fonctionnalités de Open Agent
Prise en charge des LLM multi-fournisseurs
Connectez-vous à plus de 28 fournisseurs de modèles, y compris OpenAI, DeepSeek et des modèles locaux, via une couche d'abstraction standardisée.
Pipeline RAG intégré
Ingérer des PDF, des wikis et des documents dans des bases de données vectorielles sémantiques afin que les agents récupèrent automatiquement un contexte précis et fondé.
Intégrations d'outils MCP
Étendez les capacités des agents avec des serveurs de protocole de contexte de modèle qui se connectent à des API externes, des bases de données et des outils d'automatisation.
Contrôle d'accès d'entreprise
Gérer les utilisateurs avec des autorisations basées sur les rôles, le SSO via OIDC, OAuth2, LDAP et SAML, et des espaces de travail multi-locataires isolés.
Orchestration de boucle d'agent
Définir des flux de travail d'agent multi-étapes avec des boucles d'appel d'outils, une logique de réessai et une journalisation d'audit pour une fiabilité de niveau production.
Pourquoi choisir Hostinger pour Open Agent
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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