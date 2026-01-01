Déployer DVinyl en un clic.
Gestionnaire de collection auto-hébergé qui catalogue et évalue les vinyles, CD, livres, films et jeux vidéo dans une seule bibliothèque.
Trouvez le forfait VPS idéal pour DVinyl
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec DVinyl
DVinyl est un gestionnaire de collection open-source conçu pour les passionnés de médias physiques qui souhaitent un lieu unique et personnalisable pour leurs vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo. Il extrait des métadonnées riches et des jaquettes de Discogs, Hardcover, TMDB et IGDB, puis estime la valeur marchande des sorties musicales afin que les collectionneurs puissent suivre la valeur réelle de leurs étagères.
L'auto-hébergement de DVinyl sur votre propre VPS garde l'inventaire complet de votre collection, les étiquettes de localisation et les données de votre liste de souhaits sous votre contrôle, au lieu d'être enfermés dans une application tierce ou une feuille de calcul. La base de données MongoDB incluse garantit la persistance de votre catalogue à travers les mises à jour, et un système d'authentification privé vous permet de naviguer seul ou de partager une vue en lecture seule avec des amis.
Principales fonctionnalités de DVinyl
Bibliothèque multi-formats
Cataloguez les vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo côte à côte dans une collection unifiée au lieu de jongler avec des applications distinctes.
Valorisation boursière de Discogs
Obtenez des estimations de marché en temps réel (basse, médiane et haute) de Discogs afin que vous sachiez toujours ce que vaut votre collection de musique sur le marché secondaire.
Importation Discogs en un clic
Importez une collection Discogs existante entière en un seul clic ou ajoutez de nouveaux articles par ID de publication sans ressaisir les données d'artiste, de label ou de piste.
Tableau de bord personnalisable
Construisez votre vue d'accueil avec des widgets de statistiques modulaires, des raccourcis de navigation configurables et des thèmes visuels par catégorie qui correspondent à votre façon de naviguer.
Suivi de la position physique
Étiquetez l'emplacement de chaque article sur vos étagères, en stockage ou en prêt, afin de pouvoir trouver un enregistrement ou un livre spécifique sans fouiller toute la collection.
Liste de souhaits et partage
Suivez les futures trouvailles dans une liste de souhaits dédiée et exposez votre catalogue via l'authentification intégrée pour la navigation privée ou le partage en lecture seule.
Pourquoi choisir Hostinger pour DVinyl
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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