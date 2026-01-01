Déployer OliveTin en un clic.
Interface utilisateur web légère et auto-hébergée qui expose des commandes shell prédéfinies sous forme de boutons sécurisés à exécuter en un clic.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec OliveTin
OliveTin est un petit service Go auto-hébergé qui transforme des commandes shell prédéfinies en boutons sûrs, cliquables, dans une interface utilisateur web. L'administrateur décrit chaque action dans un fichier de configuration YAML — nom, icône, commande, arguments optionnels, boîte de dialogue de confirmation optionnelle — et OliveTin les affiche sous forme de tableau de bord ordonné que toute personne y ayant accès peut invoquer sans toucher à un terminal.
L'auto-hébergement d'OliveTin sur votre propre VPS offre aux membres du foyer non techniques, aux coéquipiers juniors ou aux écrans tactiles de type borne un sous-ensemble contrôlé d'opérations qu'ils peuvent exécuter en toute sécurité — redémarrer un service bloqué, envoyer un paquet wake-on-lan, actualiser une bibliothèque Plex, lancer une sauvegarde — sans avoir à transmettre des identifiants SSH ni à exposer l'exécution arbitraire de commandes. Parce qu'OliveTin n'exécute que les commandes que vous avez explicitement déclarées, le rayon d'action reste limité par la configuration YAML.
Principales fonctionnalités de OliveTin
Actions définies par YAML
Décrivez chaque commande shell dans le fichier de configuration OliveTin avec un titre, une icône, des arguments optionnels et un comportement d'exécution pour afficher un tableau de bord soigné.
Interface utilisateur tactile
Application monopage réactive conçue pour les téléphones, les tablettes et les écrans tactiles muraux — parfaite pour les automatisations domestiques de type borne interactive.
Arguments et listes déroulantes
Transformez les commandes complexes en listes déroulantes, champs de texte ou interrupteurs à bascule afin que les utilisateurs non techniques les exécutent avec les bons paramètres à chaque fois.
Boîtes de dialogue de confirmation
Marquez les actions sensibles par des confirmations obligatoires afin que les commandes dangereuses nécessitent un clic supplémentaire avant leur exécution.
Empreinte de ressources minime
Un seul binaire Go utilise seulement quelques Mo de RAM et un minimum de CPU, idéal pour être installé sur un VPS à côté de services auto-hébergés plus lourds.
Webhook et API
Déclencher des actions en externe via des webhooks HTTP ou l'API REST pour intégrer OliveTin dans des automatisations, des scripts et des concentrateurs domotiques.
Pourquoi choisir Hostinger pour OliveTin
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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