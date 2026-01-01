Bluesky Ozone est le service officiel de modération et d'étiquetage pour le protocole AT, le réseau ouvert qui alimente Bluesky. Il associe une interface utilisateur web Next.js à un service backend qui permet aux modérateurs de trier les signalements, de supprimer ou de suspendre du contenu et des comptes, d'appliquer des étiquettes et de publier ces étiquettes sur le réseau via des WebSockets.

L'exécution de votre propre instance Ozone vous transforme en un étiqueteur empilable auquel les utilisateurs de Bluesky peuvent s'abonner, offrant ainsi aux communautés, aux éditeurs et aux chercheurs un moyen de façonner ce qu'eux et leurs membres voient sans dépendre d'un seul fournisseur de modération. L'auto-hébergement conserve les signalements, l'historique des étiquettes et les décisions politiques sur une infrastructure que vous contrôlez.