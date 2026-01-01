Déployer Bluesky Ozone en un clic.
Service de modération et d'étiquetage auto-hébergé pour le réseau Bluesky et d'autres applications AT Protocol.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Bluesky Ozone
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bluesky Ozone
Bluesky Ozone est le service officiel de modération et d'étiquetage pour le protocole AT, le réseau ouvert qui alimente Bluesky. Il associe une interface utilisateur web Next.js à un service backend qui permet aux modérateurs de trier les signalements, de supprimer ou de suspendre du contenu et des comptes, d'appliquer des étiquettes et de publier ces étiquettes sur le réseau via des WebSockets.
L'exécution de votre propre instance Ozone vous transforme en un étiqueteur empilable auquel les utilisateurs de Bluesky peuvent s'abonner, offrant ainsi aux communautés, aux éditeurs et aux chercheurs un moyen de façonner ce qu'eux et leurs membres voient sans dépendre d'un seul fournisseur de modération. L'auto-hébergement conserve les signalements, l'historique des étiquettes et les décisions politiques sur une infrastructure que vous contrôlez.
Principales fonctionnalités de Bluesky Ozone
Étiquetage empilable
Publiez des étiquettes auxquelles les utilisateurs de Bluesky peuvent adhérer, superposant vos vues de modération aux politiques de réseau par défaut.
Triage des rapports
Examiner, faire remonter et traiter les rapports de modération entrants depuis une interface unique conçue pour les équipes de modération.
Retraits et suspensions
Effectuer des retraits, suspendre des comptes et annuler des décisions avec un historique d'audit complet lié à l'identité du modérateur.
Modèles d'e-mails
Envoyez des e-mails de modération basés sur des modèles aux utilisateurs concernés directement depuis le tableau de bord pour une communication cohérente.
Règles d'étiquettes personnalisées
Créez et modifiez votre propre vocabulaire d'étiquettes pour l'adapter aux communautés de niche, aux langues ou aux politiques de contenu.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bluesky Ozone
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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