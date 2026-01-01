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Gestionnaire de signets et de lecture différée auto-hébergé qui sauvegarde indéfiniment le contenu lisible de n'importe quelle page web.

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$ CA9,09/mois
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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Readeck

Readeck est un gestionnaire de favoris et une application de lecture différée léger et open-source qui capture le texte lisible, les images et les articles de n'importe quelle URL au moment où vous l'enregistrez. Chaque favori est stocké sous forme d'une archive ZIP unique et immuable, ainsi vos articles sauvegardés restent disponibles même lorsque la page originale change ou disparaît du web.

L'auto-hébergement de Readeck sur votre propre VPS vous permet de garder votre liste de lecture, vos surlignages et vos étiquettes entièrement sous votre contrôle, sans suivi par des tiers, sans frais par compte et sans risque de fermeture d'un service payant. Un seul binaire Go soutenu par SQLite signifie une très faible utilisation des ressources et une expérience fluide même sur de petits plans VPS.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Readeck

Archivage à long terme

Chaque signet est stocké sous forme d'archive ZIP immuable afin que les articles sauvegardés restent lisibles même lorsque la page originale a disparu.

Exportation EPUB et OPDS

Exportez n'importe quel article ou collection au format EPUB et accédez à votre bibliothèque directement depuis les liseuses qui prennent en charge les catalogues OPDS.

Faits saillants et étiquettes

Marquez les passages importants et organisez les signets avec des étiquettes, des favoris et des archives pour les retrouver rapidement plus tard.

Collections intelligentes

Enregistrez les requêtes de recherche sous forme de collections pour regrouper automatiquement les signets par étiquette, site ou tout autre filtre que vous définissez.

Recherche en texte intégral

Recherchez parmi les titres d'articles, le contenu et les étiquettes pour localiser instantanément n'importe quel passage de votre bibliothèque enregistrée.

Extensions de navigateur

Enregistrez des pages en un clic à l'aide des extensions officielles Firefox et Chrome, aucun copier-coller n'est nécessaire.

Pourquoi choisir Hostinger pour Readeck

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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