Déployer Readeck en 1 clic.
Gestionnaire de signets et de lecture différée auto-hébergé qui sauvegarde indéfiniment le contenu lisible de n'importe quelle page web.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Readeck
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Readeck
Readeck est un gestionnaire de favoris et une application de lecture différée léger et open-source qui capture le texte lisible, les images et les articles de n'importe quelle URL au moment où vous l'enregistrez. Chaque favori est stocké sous forme d'une archive ZIP unique et immuable, ainsi vos articles sauvegardés restent disponibles même lorsque la page originale change ou disparaît du web.
L'auto-hébergement de Readeck sur votre propre VPS vous permet de garder votre liste de lecture, vos surlignages et vos étiquettes entièrement sous votre contrôle, sans suivi par des tiers, sans frais par compte et sans risque de fermeture d'un service payant. Un seul binaire Go soutenu par SQLite signifie une très faible utilisation des ressources et une expérience fluide même sur de petits plans VPS.
Principales fonctionnalités de Readeck
Archivage à long terme
Chaque signet est stocké sous forme d'archive ZIP immuable afin que les articles sauvegardés restent lisibles même lorsque la page originale a disparu.
Exportation EPUB et OPDS
Exportez n'importe quel article ou collection au format EPUB et accédez à votre bibliothèque directement depuis les liseuses qui prennent en charge les catalogues OPDS.
Faits saillants et étiquettes
Marquez les passages importants et organisez les signets avec des étiquettes, des favoris et des archives pour les retrouver rapidement plus tard.
Collections intelligentes
Enregistrez les requêtes de recherche sous forme de collections pour regrouper automatiquement les signets par étiquette, site ou tout autre filtre que vous définissez.
Recherche en texte intégral
Recherchez parmi les titres d'articles, le contenu et les étiquettes pour localiser instantanément n'importe quel passage de votre bibliothèque enregistrée.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages en un clic à l'aide des extensions officielles Firefox et Chrome, aucun copier-coller n'est nécessaire.
Pourquoi choisir Hostinger pour Readeck
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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