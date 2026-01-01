Déployer Mage AI en un clic.
Plateforme moderne de pipelines de données pour la création, l'exécution et la gestion de workflows ETL avec Python, SQL et R.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mage AI
Mage AI est une plateforme de pipeline de données de nouvelle génération qui combine un environnement de développement de style notebook avec une orchestration de qualité production. Les ingénieurs et analystes de données construisent des pipelines ETL en utilisant Python, SQL ou R dans un éditeur interactif, les testent de manière incrémentale, puis les planifient et les surveillent à grande échelle. Les intégrations avec PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 et des dizaines d'autres sources et destinations couvrent la plupart des configurations de pile de données.
L'auto-hébergement de Mage AI sur votre VPS maintient les données de production sensibles au sein de votre propre infrastructure, élimine la tarification cloud par exécution et offre aux équipes un environnement de pipeline dédié qui s'adapte à leurs charges de travail sans restrictions de fournisseur.
Principales fonctionnalités de Mage AI
Développement de type bloc-notes
Créez et testez des blocs de pipeline de manière interactive dans un IDE de navigateur avant de les promouvoir pour des exécutions de production planifiées.
Support Python, SQL et R
Rédigez la logique de transformation dans le langage que votre équipe utilise déjà, en mélangeant des blocs Python et SQL dans le même pipeline.
Orchestration intégrée
Planifiez des pipelines, définissez les dépendances entre les tâches et surveillez les exécutions depuis un tableau de bord d'orchestration unifié.
Intégrations étendues
Connectez-vous aux bases de données, aux entrepôts de données, au stockage cloud et aux API avec des connecteurs pré-intégrés couvrant la plupart des outils de la pile de données.
Intégration Git
Code de pipeline versionné avec support Git natif pour le développement collaboratif et le suivi des modifications.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mage AI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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