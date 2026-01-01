Mixpost est une plateforme d'ordonnancement et de gestion de médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative gratuite à Buffer, Hootsuite et d'autres planificateurs de médias sociaux commerciaux. Elle permet aux agences, aux spécialistes du marketing et aux créateurs individuels de planifier, programmer et publier du contenu sur plusieurs réseaux sociaux à partir d'un calendrier unique, sans frais par compte, limites de publication ou quotas d'analyse. L'interface utilisateur web épurée offre une planification visuelle du contenu, une bibliothèque de médias, des modèles de publication et un rendu d'aperçu par plateforme.

L'auto-hébergement de Mixpost sur votre VPS maintient chaque publication, file d'attente programmée, événement analytique et compte social connecté au sein de votre infrastructure, plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier les tarifs ou imposer des limites de débit d'API.