Déployer Mixpost en un clic.
Plateforme auto-hébergée de planification et de gestion des médias sociaux, conçue comme une alternative à Buffer, Hootsuite et d'autres planificateurs commerciaux.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Mixpost
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mixpost
Mixpost est une plateforme d'ordonnancement et de gestion de médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative gratuite à Buffer, Hootsuite et d'autres planificateurs de médias sociaux commerciaux. Elle permet aux agences, aux spécialistes du marketing et aux créateurs individuels de planifier, programmer et publier du contenu sur plusieurs réseaux sociaux à partir d'un calendrier unique, sans frais par compte, limites de publication ou quotas d'analyse. L'interface utilisateur web épurée offre une planification visuelle du contenu, une bibliothèque de médias, des modèles de publication et un rendu d'aperçu par plateforme.
L'auto-hébergement de Mixpost sur votre VPS maintient chaque publication, file d'attente programmée, événement analytique et compte social connecté au sein de votre infrastructure, plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier les tarifs ou imposer des limites de débit d'API.
Principales fonctionnalités de Mixpost
Planification multiplateforme
Programmez des publications sur Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, et plus encore à partir d'un calendrier unifié avec aperçu et personnalisation par plateforme.
Calendrier par glisser-déposer
Calendrier de contenu visuel avec reprogrammation par glisser-déposer, catégories à code couleur et opérations en masse pour organiser des campagnes sur plusieurs semaines.
Médiathèque
Bibliothèque de médias intégrée avec téléchargement d'images et de vidéos, détection automatique du format et ressources réutilisables dans les publications et les modèles.
Plusieurs espaces de travail
Organisez les comptes et les campagnes dans des espaces de travail distincts avec des autorisations utilisateur par espace de travail — parfait pour les agences gérant de nombreux clients.
Workflows d'approbation
Les files d'attente d'approbation facultatives permettent aux membres de l'équipe de rédiger des publications pour révision avant qu'elles ne soient planifiées ou publiées, prenant en charge les flux de travail des clients d'agence.
API REST
L'API REST complète permet des intégrations avec des outils externes — générateurs de contenu, tableaux de bord analytiques ou formulaires d'inscription personnalisés alimentant des files d'attente.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mixpost
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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