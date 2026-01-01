Jusqu’à 70 % de rabais sur Hermes Workspace

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Centre de commande open-source pour votre agent IA Hermes — chat, mémoire, compétences, terminal et fichiers dans une seule interface.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hermes Workspace

Hermes Workspace est une interface web open-source qui transforme l'agent IA Hermes (par NousResearch) en un centre de commande complet. Il réunit un chat multi-modèle, une mémoire persistante, un catalogue de plus de 100 compétences, un terminal intégré natif au navigateur, et un Conductor pour orchestrer des sous-agents parallèles — le tout dans une seule interface auto-hébergée.

L'auto-hébergement de Hermes Workspace sur votre VPS signifie que vos conversations, la mémoire de l'agent et vos identifiants restent sur votre propre infrastructure. Vous avez un contrôle total sur le fournisseur d'IA que vous utilisez (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, et plus encore), sans frais par message et sans que vos données ne quittent votre serveur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Hermes Workspace

Chat multi-modèle

Basculez entre les modèles locaux Claude, GPT, Gemini, Ollama et tout point de terminaison compatible OpenAI en pleine conversation sans perdre le contexte.

Mémoire persistante & 100+ compétences

L'agent conserve la mémoire entre les sessions et peut puiser dans un vaste catalogue de compétences. Parcourez et modifiez la mémoire et les compétences en direct depuis l'interface utilisateur.

Terminal intégré

Exécutez des commandes directement dans l'espace de travail avec un pty natif du navigateur en couleur — sans passer à une session SSH distincte.

Orchestrateur — Agents parallèles

Lancer et surveiller plusieurs sous-agents en parallèle avec l'orchestrateur de missions Conductor et la grille de travailleurs en direct.

PWA axée sur le mobile

Parité complète des fonctionnalités sur ordinateur de bureau, tablette et téléphone. Installez sur votre écran d'accueil et exécutez avec les notifications push.

Propriété des données auto-hébergées

Toutes les sessions d'agent, la mémoire et les identifiants API restent sur votre VPS, sans limites d'utilisation et sans partage de données avec des tiers.

Pourquoi choisir Hostinger pour Hermes Workspace

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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