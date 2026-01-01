Déployer Hermes Workspace en un clic.
Centre de commande open-source pour votre agent IA Hermes — chat, mémoire, compétences, terminal et fichiers dans une seule interface.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hermes Workspace
Hermes Workspace est une interface web open-source qui transforme l'agent IA Hermes (par NousResearch) en un centre de commande complet. Il réunit un chat multi-modèle, une mémoire persistante, un catalogue de plus de 100 compétences, un terminal intégré natif au navigateur, et un Conductor pour orchestrer des sous-agents parallèles — le tout dans une seule interface auto-hébergée.
L'auto-hébergement de Hermes Workspace sur votre VPS signifie que vos conversations, la mémoire de l'agent et vos identifiants restent sur votre propre infrastructure. Vous avez un contrôle total sur le fournisseur d'IA que vous utilisez (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, et plus encore), sans frais par message et sans que vos données ne quittent votre serveur.
Principales fonctionnalités de Hermes Workspace
Chat multi-modèle
Basculez entre les modèles locaux Claude, GPT, Gemini, Ollama et tout point de terminaison compatible OpenAI en pleine conversation sans perdre le contexte.
Mémoire persistante & 100+ compétences
L'agent conserve la mémoire entre les sessions et peut puiser dans un vaste catalogue de compétences. Parcourez et modifiez la mémoire et les compétences en direct depuis l'interface utilisateur.
Terminal intégré
Exécutez des commandes directement dans l'espace de travail avec un pty natif du navigateur en couleur — sans passer à une session SSH distincte.
Orchestrateur — Agents parallèles
Lancer et surveiller plusieurs sous-agents en parallèle avec l'orchestrateur de missions Conductor et la grille de travailleurs en direct.
PWA axée sur le mobile
Parité complète des fonctionnalités sur ordinateur de bureau, tablette et téléphone. Installez sur votre écran d'accueil et exécutez avec les notifications push.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les sessions d'agent, la mémoire et les identifiants API restent sur votre VPS, sans limites d'utilisation et sans partage de données avec des tiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour Hermes Workspace
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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