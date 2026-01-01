Déployer GitBucket en 1 clic.
Plateforme Git open source auto-hébergée avec une interface de style GitHub, propulsée par la JVM.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec GitBucket
GitBucket est une plateforme Git open-source basée sur Scala qui offre une expérience familière de type GitHub sur une infrastructure que vous contrôlez. Elle regroupe l'hébergement de dépôts, les pull requests, les issues, les wikis et un modèle de compte qui reflète les conventions de GitHub, permettant aux équipes existantes de l'adopter sans formation supplémentaire.
Fonctionnant sur la JVM avec une base de données H2 intégrée prête à l'emploi, GitBucket ne nécessite aucun service externe pour démarrer et évolue grâce à des plugins pour l'authentification LDAP, les intégrations CI et les bases de données externes. L'auto-hébergement maintient le code source, les jetons d'accès et l'historique d'audit au sein de votre VPS au lieu d'un SaaS tiers.
Principales fonctionnalités de GitBucket
Flux de travail de style GitHub
Les dépôts, les demandes de tirage, les problèmes et les jalons correspondent directement aux conventions de GitHub afin que les contributeurs restent productifs dès le premier jour.
Écosystème de plugins
Les plugins officiels et communautaires étendent GitBucket avec des runners CI, des notifications, la recherche de code et des fournisseurs d'authentification.
SSH et accès Git HTTPS
Les développeurs poussent et tirent via Git standard sur HTTPS ou SSH sur un port dédié pour l'outillage client habituel.
Wiki et problèmes intégrés
Chaque dépôt comprend un wiki et un système complet de suivi des problèmes, ce qui permet de maintenir la documentation et le travail de projet à côté du code.
Portabilité basée sur la JVM
L'application Scala mono-WAR s'exécute partout où la JVM est présente, rendant les mises à niveau et les sauvegardes prévisibles sur n'importe quel VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour GitBucket
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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