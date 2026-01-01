GitBucket est une plateforme Git open-source basée sur Scala qui offre une expérience familière de type GitHub sur une infrastructure que vous contrôlez. Elle regroupe l'hébergement de dépôts, les pull requests, les issues, les wikis et un modèle de compte qui reflète les conventions de GitHub, permettant aux équipes existantes de l'adopter sans formation supplémentaire.

Fonctionnant sur la JVM avec une base de données H2 intégrée prête à l'emploi, GitBucket ne nécessite aucun service externe pour démarrer et évolue grâce à des plugins pour l'authentification LDAP, les intégrations CI et les bases de données externes. L'auto-hébergement maintient le code source, les jetons d'accès et l'historique d'audit au sein de votre VPS au lieu d'un SaaS tiers.