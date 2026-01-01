Déployer DreamFactory en un clic.
Plateforme API REST et GraphQL open-source qui génère automatiquement des API de base de données sécurisées en quelques minutes sans codage.
Trouvez le forfait VPS idéal pour DreamFactory
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec DreamFactory
DreamFactory est une plateforme de génération d'API open source qui crée instantanément des API REST et GraphQL entièrement documentées et protégées par des rôles pour n'importe quelle base de données — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, et plus encore — sans écrire une seule ligne de code. Connectez votre base de données, et DreamFactory génère une API CRUD complète avec authentification, limitation de débit et contrôle d'accès au niveau des champs intégrés.
L'auto-hébergement de DreamFactory sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données et de votre couche API, sans tarification par appel ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MySQL pour la base de données système et Redis pour la mise en cache haute performance, vous offrant une plateforme API prête pour la production dès le départ.
Principales fonctionnalités de DreamFactory
APIs auto-générées
Connectez n'importe quelle base de données SQL ou NoSQL et recevez instantanément une API REST et GraphQL complète avec un support CRUD complet — aucun codage manuel de point de terminaison n'est requis.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définir des autorisations granulaires par utilisateur ou par rôle, en restreignant l'accès jusqu'aux tables et champs individuels pour sécuriser les données.
Prise en charge multi-bases de données
Générez des API à partir de MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle et de dizaines d'autres sources de données depuis une seule plateforme.
Gestion des clés API
Émettre et révoquer des clés API par application ou par consommateur, avec une limitation de débit optionnelle pour prévenir les abus et contrôler l'utilisation.
Documentation API active
Chaque API générée est livrée avec une documentation Swagger interactive afin que les développeurs puissent explorer et tester les points de terminaison immédiatement.
Pourquoi choisir Hostinger pour DreamFactory
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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