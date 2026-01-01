Déployer LocalAI en 1 clic.
Serveur d'inférence auto-hébergé, compatible avec l'API OpenAI, qui exécute des LLM, la génération d'images et la transcription audio sur votre propre matériel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LocalAI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LocalAI
LocalAI est une alternative gratuite et open-source à l'API OpenAI qui s'exécute entièrement sur votre propre infrastructure. Il implémente la spécification de l'API REST OpenAI, de sorte que toute application conçue pour OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen, et des centaines d'autres — peut passer à LocalAI en changeant une seule URL de point de terminaison sans nécessiter de modifications de code. Il prend en charge les modèles linguistiques via llama.cpp, la génération d'images via Stable Diffusion, et la transcription audio via Whisper, le tout servi depuis un seul conteneur avec une galerie de modèles intégrée et une interface utilisateur de chat.
L'auto-hébergement de LocalAI signifie que vos invites, réponses et contenus générés ne quittent jamais votre serveur. Il n'y a pas de coûts par jeton, pas de limites de débit, et aucune dépendance à la disponibilité d'API tierces — ce qui le rend pratique pour les charges de travail sensibles à la confidentialité et les déploiements de production soucieux des coûts.
Principales fonctionnalités de LocalAI
Compatible avec l'API OpenAI
Remplacez directement les appels d'API OpenAI sans modifier le code de l'application — il suffit de mettre à jour l'URL de base et de changer la clé API.
Inférence Multimodale
Exécutez des modèles linguistiques, la génération d'images (Stable Diffusion) et la transcription audio (Whisper) à partir d'un seul serveur sous une API unifiée.
Galerie de modèles intégrée
Parcourez, téléchargez et activez des modèles préconfigurés via l'interface utilisateur web sans écrire de fichiers de configuration ni exécuter de commandes CLI.
Fonctionnement exclusif au CPU
Fonctionne sur du matériel VPS standard sans nécessiter de GPU — l'accélération GPU est prise en charge lorsqu'elle est disponible, mais n'est jamais requise.
Pas de coûts de jetons
Inférence illimitée sans tarification par requête, quotas d'utilisation ni facturation — votre seul coût est le VPS qui l'exécute.
Pourquoi choisir Hostinger pour LocalAI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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