Déployer Daptin en un clic.
CMS headless open-source qui expose tout modèle de données via des API REST et GraphQL auto-générées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Daptin
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Daptin
Daptin est un backend-as-a-service open-source qui transforme n'importe quel modèle de données en une API REST et GraphQL complète, avec authentification utilisateur, permissions basées sur les rôles et machines d'état intégrées. Au lieu d'écrire des gestionnaires de points d'accès, vous définissez les entités et les relations en YAML ou JSON, et Daptin génère automatiquement l'interface CRUD complète, le tableau de bord et la spécification OpenAPI.
L'auto-hébergement de Daptin sur votre propre VPS garde les enregistrements d'utilisateurs, les identifiants OAuth et les actifs téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par requête. Le déploiement en un seul binaire inclut un support intégré pour SQLite, PostgreSQL et MySQL, ainsi que des adaptateurs de stockage basés sur rclone pour les colonnes de fichiers synchronisées dans le cloud et des packages de marketplace intégrés pour activer sélectivement des fonctionnalités.
Principales fonctionnalités de Daptin
APIs auto-générées
Définissez des entités en YAML ou JSON et Daptin expose instantanément des points de terminaison REST, un schéma GraphQL et une spécification OpenAPI — aucun code de gestionnaire n'est requis.
Backend multi-bases de données
Exécutez la même instance Daptin avec SQLite pour des démarrages rapides, ou passez à PostgreSQL et MySQL sans modifier une seule ligne de définitions de modèle.
Authentification et autorisations
La gestion des utilisateurs intégrée, la connexion sociale OAuth2, l'autorisation JWT et les permissions granulaires par ligne éliminent le besoin d'un service d'identité séparé.
Actions et machines à états
Modélisez les flux de travail métier directement dans Daptin en utilisant des chaînes d'actions et des machines à états finis, remplaçant le code serveur personnalisé pour l'orchestration CRUD typique.
Synchronisation du stockage cloud
Les colonnes d'actifs stockent les fichiers via des fournisseurs basés sur rclone, vous permettant de synchroniser les téléchargements vers S3, Google Drive, Dropbox, et des dizaines d'autres backends prêts à l'emploi.
Pourquoi choisir Hostinger pour Daptin
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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