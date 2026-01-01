Déployer Appsmith avec une installation en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des outils internes, des interfaces d'administration et des tableaux de bord avec la rapidité du glisser-déposer.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Appsmith
Appsmith est une plateforme low-code open source de premier plan qui permet aux développeurs de créer des outils internes sur mesure, des interfaces d'administration et des tableaux de bord en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines. Une bibliothèque de widgets en glisser-déposer, des connecteurs natifs pour plus de 25 bases de données et un support complet de JavaScript pour la logique métier signifient que vous pouvez expédier des applications fonctionnelles sans construire un frontend de zéro ou attendre des cycles d'ingénierie.
L'auto-hébergement d'Appsmith sur votre VPS garde les identifiants de base de données, les clés API et les données commerciales sensibles entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur, aucune donnée ne quitte votre réseau, et un contrôle total sur les politiques d'accès, les stratégies de sauvegarde et l'évolutivité à mesure que votre portefeuille d'outils internes se développe.
Principales fonctionnalités de Appsmith
Créateur visuel par glisser-déposer
Assemblez des interfaces à partir de plus de 45 widgets prédéfinis, y compris des tableaux, des graphiques, des formulaires et des cartes, afin que les développeurs puissent produire des outils internes soignés sans écrire de code frontend.
25+ Connecteurs de base de données
Connectez-vous nativement à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch, et plus encore, ainsi qu'à toute API REST ou GraphQL, vous donnant un accès direct à l'ensemble de votre pile de données depuis une seule plateforme.
Logique métier JavaScript
Écrivez du JavaScript personnalisé aux côtés de composants visuels pour gérer des transformations de données complexes, la logique conditionnelle et des flux de travail en plusieurs étapes que les outils sans code ne peuvent pas exprimer.
Contrôle de version basé sur Git
Suivez les modifications du code d'application dans Git, permettant les révisions de code, les retours en arrière et les flux de travail de développement collaboratif qui apportent la discipline de l'ingénierie logicielle aux outils internes.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des autorisations granulaires au niveau de l'application, de la page et du widget afin que les bonnes personnes puissent consulter ou modifier chaque outil sans exposer les opérations sensibles à l'ensemble de l'organisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Appsmith
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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