Appsmith est une plateforme low-code open source de premier plan qui permet aux développeurs de créer des outils internes sur mesure, des interfaces d'administration et des tableaux de bord en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines. Une bibliothèque de widgets en glisser-déposer, des connecteurs natifs pour plus de 25 bases de données et un support complet de JavaScript pour la logique métier signifient que vous pouvez expédier des applications fonctionnelles sans construire un frontend de zéro ou attendre des cycles d'ingénierie.

L'auto-hébergement d'Appsmith sur votre VPS garde les identifiants de base de données, les clés API et les données commerciales sensibles entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur, aucune donnée ne quitte votre réseau, et un contrôle total sur les politiques d'accès, les stratégies de sauvegarde et l'évolutivité à mesure que votre portefeuille d'outils internes se développe.