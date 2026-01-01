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Base de données multi-modèle haute performance prenant en charge les données graphe, document, clé-valeur, séries temporelles et vectorielles au sein d'un moteur unique.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ArcadeDB

ArcadeDB est un moteur de base de données multi-modèle open-source conçu pour des performances extrêmes sur divers modèles de données. Contrairement aux bases de données mono-modèle qui vous obligent à choisir entre des structures de graphes, de documents ou relationnelles, ArcadeDB les gère toutes nativement — stockant et interrogeant les relations de graphes, les collections de documents, les paires clé-valeur, les séries temporelles, les embeddings vectoriels et les données géospatiales au sein d'un moteur unique avec une conformité ACID complète.

Créé par le fondateur d'OrientDB, ArcadeDB est construit en Java de bas niveau optimisé pour une collecte de déchets minimale, permettant des millions d'opérations d'enregistrement par seconde. L'interface web intégrée ArcadeDB Studio offre l'exécution de requêtes, la gestion de schémas et la visualisation de graphes — aucun outil client séparé n'est requis après le déploiement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ArcadeDB

Moteur de données multi-modèle

Stockez et interrogez des données de graphe, de document, clé-valeur, de séries temporelles et vectorielles au sein d'une base de données unique sans changer d'outils ni synchroniser des stockages séparés.

Sept langages de requête

Interrogez en utilisant SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL, ou le protocole Redis — utilisez le langage qui correspond à votre modèle de données.

ArcadeDB Studio

Interface web intégrée pour exécuter des requêtes, gérer des schémas, visualiser des données graphiques et administrer la base de données sans outils clients externes.

Recherche de similarité vectorielle

Stockage natif d'embeddings vectoriels et recherche de similarité pour les charges de travail d'IA et d'apprentissage automatique, en parallèle de vos données opérationnelles.

ACID à l'échelle

Transactions entièrement conformes à ACID traitant des millions d'enregistrements par seconde, des déploiements Raspberry Pi embarqués aux clusters multi-nœuds.

Pourquoi choisir Hostinger pour ArcadeDB

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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