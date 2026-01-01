Déployer EMQX en un clic.
Broker MQTT open source haute performance pour l'IoT et la messagerie en temps réel avec un tableau de bord de gestion web intégré.
Trouvez le forfait VPS idéal pour EMQX
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec EMQX
EMQX est un courtier de messages MQTT open-source hautement évolutif, conçu pour l'IoT, l'automatisation industrielle et le streaming de données en temps réel. Il gère des millions de connexions MQTT concurrentes avec une latence inférieure à la milliseconde et prend en charge MQTT 3.1, 3.1.1 et 5.0, ainsi que MQTT sur WebSockets. Un moteur de règles intégré vous permet de traiter, acheminer et transformer les messages des appareils sans écrire de code backend, en vous connectant directement aux bases de données, aux services cloud et aux points de terminaison HTTP.
Le tableau de bord web inclus fournit une interface de gestion complète pour surveiller en temps réel la santé du cluster, les statistiques de connexion, les arbres d'abonnement et les flux du moteur de règles. L'auto-hébergement d'EMQX sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de messages IoT — pas de frais cloud par message, pas de verrouillage fournisseur et une visibilité complète sur votre couche de communication d'appareils.
Principales fonctionnalités de EMQX
Prise en charge de MQTT 5.0
Implémentation complète de MQTT 5.0 incluant l'expiration de session, l'expiration de message, les codes de raison, les abonnements partagés et les modèles de requête/réponse pour les applications IoT modernes.
Moteur de règles intégré
Traiter, filtrer et acheminer les messages d'appareils à l'aide de règles de type SQL qui transmettent les données à des bases de données, Kafka, des webhooks HTTP ou d'autres courtiers MQTT sans code personnalisé.
MQTT sur WebSockets
Connectez les navigateurs web et les clients JavaScript directement à EMQX via des connexions WebSocket sécurisées, permettant des tableaux de bord IoT en temps réel sans pont séparé.
Tableau de bord de gestion web
Surveiller le nombre de connexions, les arborescences d'abonnements, les débits de messages et les performances du moteur de règles en temps réel via l'interface web d'administration intégrée.
Haute concurrence
EMQX gère des millions de connexions d'appareils concurrentes sur un seul nœud, ce qui le rend adapté à tout, des petites configurations domotiques aux déploiements industriels à grande échelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour EMQX
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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