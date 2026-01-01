Déployer LDAP Account Manager en un clic.
Interface web pour la gestion des utilisateurs, des groupes et des objets dans un annuaire OpenLDAP via une interface utilisateur conviviale basée sur un navigateur.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) est une interface web mature et open-source pour l'administration des comptes stockés dans un annuaire LDAP. Au lieu de modifier des fichiers LDIF ou de se débattre avec les commandes ldapsearch et ldapmodify, les administrateurs gèrent les utilisateurs Unix et Samba, les groupes, les hôtes, les entrées DHCP, les comptes Kopano et les extensions Asterisk via un navigateur. LAM comprend les schémas LDAP les plus courants dès l'installation et fournit des éditeurs adaptés à chaque type.
Ce modèle regroupe LAM avec un serveur d'annuaire OpenLDAP afin que l'ensemble de la pile d'identité fonctionne sur un seul VPS derrière Traefik HTTPS. L'auto-hébergement de LAM maintient les identifiants d'annuaire, les appartenances aux groupes et les données d'identité au sein de votre propre infrastructure, sans dépendance vis-à-vis de fournisseurs d'identité tiers ou de frais SaaS par utilisateur.
Principales fonctionnalités de LDAP Account Manager
UI d'administration basée sur navigateur
Gérez les utilisateurs, les groupes, les hôtes et d'autres objets LDAP via une interface web à onglets au lieu de fichiers LDIF et d'outils en ligne de commande.
Serveur OpenLDAP intégré
Livré avec un annuaire OpenLDAP préconfiguré avec le DN de base choisi, ainsi le déploiement fournit à la fois l'annuaire et son interface utilisateur de gestion.
Modules de type de compte
Éditeurs intégrés pour les comptes Unix, les domaines Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, les alias de messagerie et FreeRadius couvrent la plupart des schémas d'annuaire sans code personnalisé.
Importation CSV et exportation PDF
Créez des comptes en masse à partir de feuilles de calcul et générez des fiches de compte PDF imprimables pour les nouvelles recrues directement à partir des données de l'annuaire.
Contrôle d'accès granulaire
Les profils de serveur, les profils de compte et les autorisations au niveau du module vous permettent de déléguer des parties de l'administration de l'annuaire sans accorder tous les droits d'administrateur LDAP.
Interface multi-langues
Traduit dans plus d'une douzaine de langues afin que les équipes administratives puissent travailler dans leur langue préférée sur le même répertoire partagé.
Pourquoi choisir Hostinger pour LDAP Account Manager
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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