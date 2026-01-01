Meteroid est une plateforme de facturation open source conçue pour les entreprises SaaS modernes qui ont besoin d'un contrôle total sur la façon dont elles fixent les prix, mesurent et facturent leurs clients. Il gère les abonnements, la tarification basée sur l'utilisation, les plans hybrides, les essais gratuits, les coupons et le maintien des droits acquis via une seule API et une interface utilisateur d'administration, éliminant le besoin de combiner Stripe Billing, un service de mesure et une couche de facturation développée en interne.

L'auto-hébergement de Meteroid conserve les données clients, la logique de tarification et les registres de revenus au sein de votre propre VPS, sans frais par événement de la part des fournisseurs de facturation tiers. Le déploiement est livré avec PostgreSQL, ClickHouse pour l'analyse de mesure à grand volume et Redpanda pour le streaming d'événements.