Déployer Meteroid en 1 clic.
Infrastructure de tarification et de facturation open source pour SaaS — abonnements, mesure basée sur l'utilisation, facturation et analyse des revenus.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Meteroid
Meteroid est une plateforme de facturation open source conçue pour les entreprises SaaS modernes qui ont besoin d'un contrôle total sur la façon dont elles fixent les prix, mesurent et facturent leurs clients. Il gère les abonnements, la tarification basée sur l'utilisation, les plans hybrides, les essais gratuits, les coupons et le maintien des droits acquis via une seule API et une interface utilisateur d'administration, éliminant le besoin de combiner Stripe Billing, un service de mesure et une couche de facturation développée en interne.
L'auto-hébergement de Meteroid conserve les données clients, la logique de tarification et les registres de revenus au sein de votre propre VPS, sans frais par événement de la part des fournisseurs de facturation tiers. Le déploiement est livré avec PostgreSQL, ClickHouse pour l'analyse de mesure à grand volume et Redpanda pour le streaming d'événements.
Principales fonctionnalités de Meteroid
Gestion des abonnements
Gérer les plans récurrents, les essais gratuits, les mises à niveau, les déclassements et la tarification acquise via une interface utilisateur d'administration unique et une API REST.
Mesure basée sur l'utilisation
Diffusez les événements produit dans ClickHouse et facturez en fonction de dimensions mesurées telles que les appels API, les sièges ou le stockage avec une ingestion en moins d'une seconde.
Facturation automatisée
Générer des factures précises au prorata à chaque cycle de facturation et les livrer via des webhooks ou des processeurs de paiement en aval.
Modèles de tarification hybrides
Combinez les frais fixes, les frais par siège, l'utilisation échelonnée et les postes uniques dans le même plan sans code de facturation personnalisé.
Statistiques de revenu
Suivez le MRR, le taux de désabonnement, l'expansion et la rétention de cohorte grâce à des tableaux de bord intégrés alimentés par vos données de facturation en temps réel.
API REST et gRPC ouvertes
Intégrez Meteroid à votre produit grâce à des API REST et gRPC de première classe et évitez de dépendre d'un fournisseur de facturation fermé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Meteroid
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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