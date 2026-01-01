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Infrastructure de tarification et de facturation open source pour SaaS — abonnements, mesure basée sur l'utilisation, facturation et analyse des revenus.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Meteroid

Meteroid est une plateforme de facturation open source conçue pour les entreprises SaaS modernes qui ont besoin d'un contrôle total sur la façon dont elles fixent les prix, mesurent et facturent leurs clients. Il gère les abonnements, la tarification basée sur l'utilisation, les plans hybrides, les essais gratuits, les coupons et le maintien des droits acquis via une seule API et une interface utilisateur d'administration, éliminant le besoin de combiner Stripe Billing, un service de mesure et une couche de facturation développée en interne.

L'auto-hébergement de Meteroid conserve les données clients, la logique de tarification et les registres de revenus au sein de votre propre VPS, sans frais par événement de la part des fournisseurs de facturation tiers. Le déploiement est livré avec PostgreSQL, ClickHouse pour l'analyse de mesure à grand volume et Redpanda pour le streaming d'événements.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Meteroid

Gestion des abonnements

Gérer les plans récurrents, les essais gratuits, les mises à niveau, les déclassements et la tarification acquise via une interface utilisateur d'administration unique et une API REST.

Mesure basée sur l'utilisation

Diffusez les événements produit dans ClickHouse et facturez en fonction de dimensions mesurées telles que les appels API, les sièges ou le stockage avec une ingestion en moins d'une seconde.

Facturation automatisée

Générer des factures précises au prorata à chaque cycle de facturation et les livrer via des webhooks ou des processeurs de paiement en aval.

Modèles de tarification hybrides

Combinez les frais fixes, les frais par siège, l'utilisation échelonnée et les postes uniques dans le même plan sans code de facturation personnalisé.

Statistiques de revenu

Suivez le MRR, le taux de désabonnement, l'expansion et la rétention de cohorte grâce à des tableaux de bord intégrés alimentés par vos données de facturation en temps réel.

API REST et gRPC ouvertes

Intégrez Meteroid à votre produit grâce à des API REST et gRPC de première classe et évitez de dépendre d'un fournisseur de facturation fermé.

Pourquoi choisir Hostinger pour Meteroid

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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