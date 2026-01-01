Déployer Lemmy en un clic.
Agrégateur de liens fédéré et plateforme de discussion qui permet aux communautés de gérer des forums indépendants interconnectés via le Fediverse ActivityPub.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Lemmy
Lemmy est un agrégateur de liens fédéré et une plateforme de discussion libre et open-source — imaginez Reddit, mais chaque serveur est géré indépendamment par sa communauté, et tous les serveurs s'interconnectent via le protocole ActivityPub afin que les utilisateurs puissent s'abonner à des communautés à travers le Fediverse. Développé en Rust pour une faible consommation de ressources et une haute concurrence, Lemmy offre des commentaires en fil de discussion, un classement basé sur les votes, une modération communautaire personnalisée, plusieurs algorithmes de tri et une interface utilisateur web soignée.
L'auto-hébergement de Lemmy sur votre VPS permet aux organisateurs de communautés, aux groupes de loisirs et aux intérêts de niche de gérer leur propre forum sans modèles de revenus basés sur la publicité, manipulation algorithmique des flux ou collecte de données par une plateforme centrale. Le PostgreSQL inclus et l'hébergement d'images pict-rs maintiennent tout au sein de votre infrastructure.
Principales fonctionnalités de Lemmy
Communautés fédérées
Les utilisateurs de n'importe quelle instance Lemmy peuvent s'abonner aux communautés sur votre serveur, et vos utilisateurs peuvent s'abonner aux communautés partout dans le Fediverse.
Commentaires en fil de discussion et vote
Discussion en fils de style Reddit familière avec votes positifs et négatifs, plusieurs algorithmes de tri (populaire, meilleur, nouveau, controversé), et une profondeur de fils infinie.
Modération par communauté
Chaque communauté a ses propres modérateurs avec des permissions granulaires, des règles personnalisées et un journal de modération dédié pour la transparence.
Hébergement d'images intégré
Le serveur pict-rs intégré permet aux utilisateurs de mettre en ligne des images et des vidéos directement sur votre instance sans CDN externe ni services tiers.
Fonctionnalités anti-spam
Le CAPTCHA à l'inscription, la limitation de débit, les listes blanches et listes noires à l'échelle de l'instance, et les applications d'inscription configurables permettent de gérer le spam et les abus.
Applications mobiles
Plusieurs applications iOS et Android se connectent à n'importe quelle instance Lemmy, afin que les utilisateurs puissent naviguer et publier depuis n'importe quel client mobile de leur choix.
Pourquoi choisir Hostinger pour Lemmy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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