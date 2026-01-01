Lemmy est un agrégateur de liens fédéré et une plateforme de discussion libre et open-source — imaginez Reddit, mais chaque serveur est géré indépendamment par sa communauté, et tous les serveurs s'interconnectent via le protocole ActivityPub afin que les utilisateurs puissent s'abonner à des communautés à travers le Fediverse. Développé en Rust pour une faible consommation de ressources et une haute concurrence, Lemmy offre des commentaires en fil de discussion, un classement basé sur les votes, une modération communautaire personnalisée, plusieurs algorithmes de tri et une interface utilisateur web soignée.

L'auto-hébergement de Lemmy sur votre VPS permet aux organisateurs de communautés, aux groupes de loisirs et aux intérêts de niche de gérer leur propre forum sans modèles de revenus basés sur la publicité, manipulation algorithmique des flux ou collecte de données par une plateforme centrale. Le PostgreSQL inclus et l'hébergement d'images pict-rs maintiennent tout au sein de votre infrastructure.