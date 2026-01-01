MediaGo est un téléchargeur de vidéos open source qui associe une interface utilisateur basée sur un navigateur à des moteurs éprouvés comme yt-dlp, aria2, N_m3u3DL-RE et BBDown. Il détecte et enregistre les flux provenant des listes de lecture M3U8 et HLS, de YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit et de plus d'un millier d'autres sites pris en charge, puis convertit le résultat dans n'importe quel format ou qualité sans étape ffmpeg distincte.

Exécuter MediaGo sur votre propre VPS signifie que les téléchargements se produisent sur un serveur rapide et toujours actif plutôt que sur votre ordinateur portable, et les fichiers restent dans un stockage que vous contrôlez. Une extension de navigateur compagnon et une API HTTP vous permettent d'envoyer des liens depuis n'importe quel appareil vers la même file d'attente, avec la gestion des tâches, la progression et l'historique exposés via un tableau de bord web épuré.