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Renifleur et téléchargeur de vidéos auto-hébergé qui récupère M3U8, HLS, YouTube, Bilibili et plus de 1000 autres sites.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec MediaGo

MediaGo est un téléchargeur de vidéos open source qui associe une interface utilisateur basée sur un navigateur à des moteurs éprouvés comme yt-dlp, aria2, N_m3u3DL-RE et BBDown. Il détecte et enregistre les flux provenant des listes de lecture M3U8 et HLS, de YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit et de plus d'un millier d'autres sites pris en charge, puis convertit le résultat dans n'importe quel format ou qualité sans étape ffmpeg distincte.

Exécuter MediaGo sur votre propre VPS signifie que les téléchargements se produisent sur un serveur rapide et toujours actif plutôt que sur votre ordinateur portable, et les fichiers restent dans un stockage que vous contrôlez. Une extension de navigateur compagnon et une API HTTP vous permettent d'envoyer des liens depuis n'importe quel appareil vers la même file d'attente, avec la gestion des tâches, la progression et l'historique exposés via un tableau de bord web épuré.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de MediaGo

M3U8 et HLS analyseur

Détectez et téléchargez des flux segmentés depuis n'importe quelle page web, y compris les captures en direct sans DRM et les listes de lecture à la demande.

moteur yt-dlp

Le support yt-dlp intégré permet de télécharger des vidéos depuis YouTube, Twitter, Instagram, Reddit et plus d'un millier d'autres sites pris en charge, dès l'installation.

Téléchargeur Bilibili

L'intégration native de BBDown récupère les vidéos Bilibili, les danmaku, les sous-titres et les pistes audio de haute qualité, indisponibles pour la plupart des téléchargeurs génériques.

Extension de navigateur

L'extension compagnon pour Chrome et Firefox détecte les vidéos sur n'importe quelle page et les met en file d'attente sur votre serveur en un seul clic.

Conversion de format dans l'application

Convertir les téléchargements terminés vers d'autres formats ou qualités avec le pipeline ffmpeg inclus sans quitter le tableau de bord.

API HTTP et automatisation

L'API REST complète permet aux scripts, aux assistants IA et aux outils tiers de créer des tâches, d'interroger la progression et de gérer la file d'attente de téléchargement.

Pourquoi choisir Hostinger pour MediaGo

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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