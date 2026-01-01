Déployer MediaGo avec une installation en 1 clic.
Renifleur et téléchargeur de vidéos auto-hébergé qui récupère M3U8, HLS, YouTube, Bilibili et plus de 1000 autres sites.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MediaGo
MediaGo est un téléchargeur de vidéos open source qui associe une interface utilisateur basée sur un navigateur à des moteurs éprouvés comme yt-dlp, aria2, N_m3u3DL-RE et BBDown. Il détecte et enregistre les flux provenant des listes de lecture M3U8 et HLS, de YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit et de plus d'un millier d'autres sites pris en charge, puis convertit le résultat dans n'importe quel format ou qualité sans étape ffmpeg distincte.
Exécuter MediaGo sur votre propre VPS signifie que les téléchargements se produisent sur un serveur rapide et toujours actif plutôt que sur votre ordinateur portable, et les fichiers restent dans un stockage que vous contrôlez. Une extension de navigateur compagnon et une API HTTP vous permettent d'envoyer des liens depuis n'importe quel appareil vers la même file d'attente, avec la gestion des tâches, la progression et l'historique exposés via un tableau de bord web épuré.
Principales fonctionnalités de MediaGo
M3U8 et HLS analyseur
Détectez et téléchargez des flux segmentés depuis n'importe quelle page web, y compris les captures en direct sans DRM et les listes de lecture à la demande.
moteur yt-dlp
Le support yt-dlp intégré permet de télécharger des vidéos depuis YouTube, Twitter, Instagram, Reddit et plus d'un millier d'autres sites pris en charge, dès l'installation.
Téléchargeur Bilibili
L'intégration native de BBDown récupère les vidéos Bilibili, les danmaku, les sous-titres et les pistes audio de haute qualité, indisponibles pour la plupart des téléchargeurs génériques.
Extension de navigateur
L'extension compagnon pour Chrome et Firefox détecte les vidéos sur n'importe quelle page et les met en file d'attente sur votre serveur en un seul clic.
Conversion de format dans l'application
Convertir les téléchargements terminés vers d'autres formats ou qualités avec le pipeline ffmpeg inclus sans quitter le tableau de bord.
API HTTP et automatisation
L'API REST complète permet aux scripts, aux assistants IA et aux outils tiers de créer des tâches, d'interroger la progression et de gérer la file d'attente de téléchargement.
Pourquoi choisir Hostinger pour MediaGo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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