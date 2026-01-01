Plateforme e-commerce open source pour créer des boutiques en ligne B2C et B2B modernes et évolutives.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Shopware
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shopware
Shopware est une plateforme e-commerce open source construite sur PHP et Symfony, conçue pour les commerçants qui recherchent flexibilité, performance et pleine propriété de leur boutique en ligne. Son architecture API-first, ses capacités headless et son Rule Builder le rendent également adapté aux marques directes aux consommateurs à croissance rapide et aux catalogues B2B complexes avec une tarification personnalisée, une segmentation et des flux de travail.
L'auto-hébergement de Shopware sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle sur les données clients, les commandes et les intégrations de paiement, sans frais par commande et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Ce template inclut Shopware avec MariaDB, Redis pour la mise en cache et les sessions, et OpenSearch pour une découverte rapide des produits, vous offrant une pile de production prête pour un trafic réel.
Principales fonctionnalités de Shopware
Headless et API-first
Les API Store et Admin vous permettent de créer des vitrines et des intégrations personnalisées dans n'importe quel framework tout en conservant Shopware comme moteur de commerce.
Générateur de règles
Configurez des prix dynamiques, des promotions, des méthodes d'expédition et des options de paiement basés sur le panier, le client ou le contexte — sans écrire de code.
Expériences d'achat visuelles
Les mises en page par glisser-déposer et les blocs CMS permettent aux marchands de créer des pages de catégorie et des pages de destination adaptées aux campagnes et aux segments de clientèle.
Fonctionnalités B2B intégrées
La tarification spécifique au client, les flux de travail de devis, la gestion des employés et la commande en gros prennent en charge les ventes B2B complexes de manière native.
Recherche de produits OpenSearch
OpenSearch permet une recherche de produits rapide et à facettes sur de grands catalogues, avec un réglage de la pertinence et des filtres qui vont au-delà de la recherche MySQL.
Extensions et applications
Le Shopware Store propose des milliers de plugins et d'applications pour les paiements, le marketing, l'ERP et l'analyse afin d'étendre la plateforme à mesure que vous vous développez.
Pourquoi choisir Hostinger pour Shopware
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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