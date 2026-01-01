Jusqu’à 70 % de rabais sur Shopware

Plateforme e-commerce open source pour créer des boutiques en ligne B2C et B2B modernes et évolutives.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Shopware

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shopware

Shopware est une plateforme e-commerce open source construite sur PHP et Symfony, conçue pour les commerçants qui recherchent flexibilité, performance et pleine propriété de leur boutique en ligne. Son architecture API-first, ses capacités headless et son Rule Builder le rendent également adapté aux marques directes aux consommateurs à croissance rapide et aux catalogues B2B complexes avec une tarification personnalisée, une segmentation et des flux de travail.

L'auto-hébergement de Shopware sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle sur les données clients, les commandes et les intégrations de paiement, sans frais par commande et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Ce template inclut Shopware avec MariaDB, Redis pour la mise en cache et les sessions, et OpenSearch pour une découverte rapide des produits, vous offrant une pile de production prête pour un trafic réel.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Shopware

Headless et API-first

Les API Store et Admin vous permettent de créer des vitrines et des intégrations personnalisées dans n'importe quel framework tout en conservant Shopware comme moteur de commerce.

Générateur de règles

Configurez des prix dynamiques, des promotions, des méthodes d'expédition et des options de paiement basés sur le panier, le client ou le contexte — sans écrire de code.

Expériences d'achat visuelles

Les mises en page par glisser-déposer et les blocs CMS permettent aux marchands de créer des pages de catégorie et des pages de destination adaptées aux campagnes et aux segments de clientèle.

Fonctionnalités B2B intégrées

La tarification spécifique au client, les flux de travail de devis, la gestion des employés et la commande en gros prennent en charge les ventes B2B complexes de manière native.

Recherche de produits OpenSearch

OpenSearch permet une recherche de produits rapide et à facettes sur de grands catalogues, avec un réglage de la pertinence et des filtres qui vont au-delà de la recherche MySQL.

Extensions et applications

Le Shopware Store propose des milliers de plugins et d'applications pour les paiements, le marketing, l'ERP et l'analyse afin d'étendre la plateforme à mesure que vous vous développez.

Pourquoi choisir Hostinger pour Shopware

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

Sélectionnez un serveur situé à proximité de votre public pour accélérer le chargement de votre site. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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