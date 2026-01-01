Déployer ConvertX en un clic.
Service de conversion de fichiers auto-hébergé prenant en charge plus de 1000 formats pour les documents, images, audio et vidéo avec une confidentialité totale.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec ConvertX
ConvertX est un convertisseur de fichiers en ligne auto-hébergé qui gère plus d'un millier de formats de fichiers différents — documents, images, audio, vidéo, et plus encore — via une interface web simple. Étant donné que la conversion s'effectue entièrement sur votre propre serveur, les fichiers sensibles ne quittent jamais votre infrastructure. Il n'y a pas de limites de taille de téléchargement, pas de filigranes et pas de frais par conversion imposés par un service tiers.
L'auto-hébergement de ConvertX est particulièrement précieux pour les entreprises et les organisations ayant des exigences de traitement des données qui les empêchent de télécharger des documents propriétaires vers des services cloud externes. Le nettoyage automatique des fichiers avec des périodes de rétention configurables permet de maintenir l'utilisation du stockage gérable, tandis que l'authentification utilisateur optionnelle vous permet de contrôler qui peut utiliser le service. Ce déploiement offre un service de conversion complet avec un stockage persistant, prêt à gérer n'importe quel flux de travail de format.
Principales fonctionnalités de ConvertX
Prise en charge de plus de 1000 formats
Convertissez entre pratiquement n'importe quelle combinaison de formats de document, d'image, audio et vidéo sans installer de logiciel de bureau.
Confidentialité totale des fichiers
Les fichiers sont traités entièrement sur votre VPS — rien n'est téléchargé vers des services externes ni vu par des tiers.
Nettoyage automatique
Les périodes de rétention configurables suppriment automatiquement les fichiers convertis après un nombre d'heures défini pour gérer l'utilisation du stockage.
Authentification de l'utilisateur
Restreindre l'accès avec une authentification basée sur le compte ou ouvrir les conversations aux utilisateurs non authentifiés pour les déploiements d'équipes internes.
Aucune limite de taille
Convertir des fichiers multimédias volumineux et des lots sans les plafonds de téléchargement imposés par les services de conversion en ligne.
Pourquoi choisir Hostinger pour ConvertX
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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