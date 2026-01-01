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Client web open-source pour le réseau Soulseek de partage de musique et de fichiers en pair-à-pair.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec slskd

slskd est un client moderne et open source pour le réseau peer-to-peer Soulseek, entièrement accessible via une interface web réactive. Il remplace les anciens clients de bureau Soulseek par un serveur auto-hébergé auquel vous pouvez accéder depuis n'importe quel navigateur, vous permettant de rechercher et de télécharger de la musique, des fichiers sans perte et d'autres contenus partagés par des millions d'utilisateurs Soulseek 24 heures sur 24 — même lorsque votre ordinateur de bureau est éteint.

L'auto-hébergement de slskd sur un VPS signifie que vos téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan sans monopoliser une machine locale. Tous les paramètres sont gérables via l'interface utilisateur web intégrée ou un fichier de configuration YAML distant, vous donnant un contrôle total sur les répertoires partagés, les files d'attente de téléchargement, les limites de transfert et les autorisations d'utilisateur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de slskd

Interface web

Gérez les recherches, les téléchargements et les transferts depuis n'importe quel navigateur sans installer de client de bureau.

Téléchargements continus en arrière-plan

Fonctionne comme un serveur persistant afin que les téléchargements en file d'attente se terminent même lorsque votre machine locale est éteinte.

Configuration à distance

Ajustez tous les paramètres en direct via l'interface utilisateur web ou en modifiant un fichier de configuration YAML à distance sans redémarrer.

Gestion de la file d'attente de transfert

Surveillez les files d'attente de téléversement et de téléchargement, définissez des limites de vitesse et priorisez les transferts depuis un tableau de bord unique.

Contrôles utilisateur et de partage

Définissez les répertoires à partager, les privilèges par utilisateur et gérez qui peut parcourir ou télécharger vos fichiers.

Pourquoi choisir Hostinger pour slskd

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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