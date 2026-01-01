Déployer slskd en un clic.
Client web open-source pour le réseau Soulseek de partage de musique et de fichiers en pair-à-pair.
Trouvez le forfait VPS idéal pour slskd
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec slskd
slskd est un client moderne et open source pour le réseau peer-to-peer Soulseek, entièrement accessible via une interface web réactive. Il remplace les anciens clients de bureau Soulseek par un serveur auto-hébergé auquel vous pouvez accéder depuis n'importe quel navigateur, vous permettant de rechercher et de télécharger de la musique, des fichiers sans perte et d'autres contenus partagés par des millions d'utilisateurs Soulseek 24 heures sur 24 — même lorsque votre ordinateur de bureau est éteint.
L'auto-hébergement de slskd sur un VPS signifie que vos téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan sans monopoliser une machine locale. Tous les paramètres sont gérables via l'interface utilisateur web intégrée ou un fichier de configuration YAML distant, vous donnant un contrôle total sur les répertoires partagés, les files d'attente de téléchargement, les limites de transfert et les autorisations d'utilisateur.
Principales fonctionnalités de slskd
Interface web
Gérez les recherches, les téléchargements et les transferts depuis n'importe quel navigateur sans installer de client de bureau.
Téléchargements continus en arrière-plan
Fonctionne comme un serveur persistant afin que les téléchargements en file d'attente se terminent même lorsque votre machine locale est éteinte.
Configuration à distance
Ajustez tous les paramètres en direct via l'interface utilisateur web ou en modifiant un fichier de configuration YAML à distance sans redémarrer.
Gestion de la file d'attente de transfert
Surveillez les files d'attente de téléversement et de téléchargement, définissez des limites de vitesse et priorisez les transferts depuis un tableau de bord unique.
Contrôles utilisateur et de partage
Définissez les répertoires à partager, les privilèges par utilisateur et gérez qui peut parcourir ou télécharger vos fichiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour slskd
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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