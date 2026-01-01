Déployer Microweber en un clic.
Créateur de sites Web par glisser-déposer et CMS open source avec commerce électronique intégré, propulsé par Laravel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Microweber
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Microweber
Microweber est un CMS open-source et un constructeur de sites web qui vous permet d'assembler des pages, des blogs et des boutiques en ligne en faisant glisser des blocs directement sur la page en direct — pas d'aperçu d'administration séparé, pas de codage de modèle. Construit sur Laravel et sous licence MIT, il est livré avec un moteur de commerce électronique complet, un contenu multilingue et un système de modules qui couvre les boutiques, les galeries, les formulaires de contact et les articles de blog prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de Microweber sur votre propre VPS garde vos fichiers de site, les commandes des clients et les médias téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par site, sans réductions de transaction et sans restrictions de plateforme sur les thèmes ou les modules que vous pouvez installer.
Principales fonctionnalités de Microweber
Éditeur par glisser-déposer en direct
Modifiez les pages directement sur le front-end en faisant glisser des blocs, du texte et des images à leur place — la mise en page que vous créez est exactement ce que les visiteurs voient.
E-commerce intégré
Lancez une boutique en ligne avec des catalogues de produits, un panier, un paiement et une gestion des commandes inclus dans le cœur — aucun plugin ou abonnement séparé n'est requis.
Fondation Laravel
Construit sur le framework PHP Laravel, offrant aux développeurs une structure MVC familière, des packages Composer et l'ORM Eloquent pour étendre la plateforme en toute sécurité.
Contenu multilingue
Publiez le même site en plusieurs langues avec des outils de traduction natifs, afin que vous puissiez atteindre des publics internationaux sans plugins tiers.
Écosystème de modules
Ajoutez des galeries, des formulaires de contact, des sliders, des boutiques et des articles de blog comme des modules réutilisables qui peuvent être déposés sur n'importe quelle page et reconfigurés visuellement.
Thèmes en marque blanche
Personnalisez librement les modèles, l'image de marque et les mises en page sous la licence MIT — idéal pour les agences qui créent des sites pour leurs clients sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Microweber
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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