Déployer FUXA en 1 clic.
Logiciel SCADA/IHM open-source basé sur le web pour concevoir des visualisations de processus en temps réel et se connecter à des appareils industriels.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FUXA
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FUXA
FUXA est une plateforme SCADA/HMI/tableau de bord open-source entièrement conçue pour le web. L'éditeur glisser-déposer fonctionne dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de concevoir des mimiques d'usine, des tableaux de bord et des écrans d'opérateur sans installer d'outils propriétaires — et les mêmes écrans s'affichent sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
L'auto-hébergement de FUXA sur votre propre VPS maintient les données de tags, les fichiers de projet et les identifiants d'appareil au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, ce qui est important pour les environnements OT où le SCADA hébergé dans le cloud est rarement une option. Le runtime Node.js est livré avec des pilotes natifs pour Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT et Ethernet/IP, ce qui lui permet de communiquer avec les PLC et les appareils de terrain existants sans passerelles supplémentaires.
Principales fonctionnalités de FUXA
Éditeur basé sur le web
Concevez des écrans SCADA, des tableaux de bord et des alarmes directement dans le navigateur avec un éditeur glisser-déposer — aucun outil d'ingénierie réservé à Windows n'est requis.
Protocoles industriels
Des pilotes natifs pour Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT et Ethernet/IP connectent FUXA aux automates et aux appareils de terrain prêts à l'emploi.
Balises en temps réel
Liez les éléments à l'écran à des balises d'appareil en direct et observez les valeurs se mettre à jour en temps réel grâce à la prise en charge d'un historique intégré pour les tendances et les rapports.
Alarmes et événements
Configurer des alarmes basées sur des seuils avec des flux de travail d'acquittement et conserver un historique des événements pour les audits et l'analyse post-incident.
Graphiques basés sur SVG
Les graphiques vectoriels évolutifs assurent la netteté des schémas synoptiques quelle que soit la taille de l'écran, des IHM d'opérateur aux grands tableaux de bord de supervision sur le mur de la salle de contrôle.
Logique scriptable
Ajoutez une logique JavaScript personnalisée pour gérer les calculs, les transformations et les comportements conditionnels sans reconstruire l'application.
Pourquoi choisir Hostinger pour FUXA
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail sans code et open source avec plus de 200 intégrations d'applications