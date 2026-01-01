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Base de données NoSQL à haut débit, directement compatible avec Apache Cassandra et Amazon DynamoDB.

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Le plus populaire
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KVM 2
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ScyllaDB

ScyllaDB est une base de données NoSQL open-source, distribuée, à colonnes larges, écrite en C++ sur le framework Seastar shard-per-core. Elle prend en charge nativement le langage de requête Cassandra (CQL) et l'API Amazon DynamoDB, de sorte que les applications Cassandra et DynamoDB existantes se connectent sans modification de code tout en fonctionnant sur une fraction du matériel.

L'auto-hébergement de ScyllaDB sur votre propre VPS offre aux applications une latence prévisible de quelques millisecondes pour les charges de travail de séries chronologiques, d'IoT, de messagerie, de détection de fraude et de profils d'utilisateurs — sans tarification par opération, sans limites de capacité de lecture/écriture et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour un niveau Cassandra ou DynamoDB géré.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ScyllaDB

Compatible avec Cassandra

Parle CQL nativement et prend en charge chaque pilote Cassandra, de sorte que les applications Cassandra existantes se connectent en changeant uniquement l'adresse de l'hôte.

DynamoDB API

L'interface Alternator intégrée accepte le protocole filaire Amazon DynamoDB, permettant aux clients DynamoDB de fonctionner sans modification sur une infrastructure auto-hébergée.

Moteur de partition par cœur

Le framework Seastar épingle un shard à chaque cœur de CPU pour une exécution sans verrouillage et sans partage qui sature tous les cœurs sous charge.

Métriques Prometheus intégrées

Le point de terminaison /metrics natif expose des centaines d'éléments internes de la base de données pour Prometheus, Grafana et la pile de surveillance ScyllaDB.

Autorisation au niveau des lignes

CassandraAuthorizer applique des autorisations par rôle sur les keyspaces, les tables et les lignes afin que chaque application se connecte avec le privilège minimum requis.

Évolutif Linéairement

Ajouter des nœuds pour faire évoluer le débit et le stockage horizontalement — les clusters s'étendent régulièrement sur des dizaines de nœuds servant des millions d'opérations par seconde.

Pourquoi choisir Hostinger pour ScyllaDB

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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