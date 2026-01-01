Déployer ScyllaDB en 1 clic.
Base de données NoSQL à haut débit, directement compatible avec Apache Cassandra et Amazon DynamoDB.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ScyllaDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ScyllaDB
ScyllaDB est une base de données NoSQL open-source, distribuée, à colonnes larges, écrite en C++ sur le framework Seastar shard-per-core. Elle prend en charge nativement le langage de requête Cassandra (CQL) et l'API Amazon DynamoDB, de sorte que les applications Cassandra et DynamoDB existantes se connectent sans modification de code tout en fonctionnant sur une fraction du matériel.
L'auto-hébergement de ScyllaDB sur votre propre VPS offre aux applications une latence prévisible de quelques millisecondes pour les charges de travail de séries chronologiques, d'IoT, de messagerie, de détection de fraude et de profils d'utilisateurs — sans tarification par opération, sans limites de capacité de lecture/écriture et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour un niveau Cassandra ou DynamoDB géré.
Principales fonctionnalités de ScyllaDB
Compatible avec Cassandra
Parle CQL nativement et prend en charge chaque pilote Cassandra, de sorte que les applications Cassandra existantes se connectent en changeant uniquement l'adresse de l'hôte.
DynamoDB API
L'interface Alternator intégrée accepte le protocole filaire Amazon DynamoDB, permettant aux clients DynamoDB de fonctionner sans modification sur une infrastructure auto-hébergée.
Moteur de partition par cœur
Le framework Seastar épingle un shard à chaque cœur de CPU pour une exécution sans verrouillage et sans partage qui sature tous les cœurs sous charge.
Métriques Prometheus intégrées
Le point de terminaison /metrics natif expose des centaines d'éléments internes de la base de données pour Prometheus, Grafana et la pile de surveillance ScyllaDB.
Autorisation au niveau des lignes
CassandraAuthorizer applique des autorisations par rôle sur les keyspaces, les tables et les lignes afin que chaque application se connecte avec le privilège minimum requis.
Évolutif Linéairement
Ajouter des nœuds pour faire évoluer le débit et le stockage horizontalement — les clusters s'étendent régulièrement sur des dizaines de nœuds servant des millions d'opérations par seconde.
Pourquoi choisir Hostinger pour ScyllaDB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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