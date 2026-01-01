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Base de données de contexte open-source pour agents IA utilisant un paradigme de système de fichiers afin d'unifier les mémoires, les ressources et les compétences.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenViking

OpenViking est une base de données contextuelle open-source conçue spécifiquement pour les agents d'IA, développée par Volcengine (la plateforme cloud de ByteDance). Au lieu de disperser le contexte d'IA à travers des intégrations vectorielles, OpenViking introduit un paradigme de système de fichiers avec le protocole viking:// qui organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents en une structure unifiée et navigable. Le chargement de contexte hiérarchisé (L0/L1/L2) réduit l'utilisation des jetons en récupérant le contenu à la demande plutôt que de charger des bases de connaissances entières à l'avance.

L'auto-hébergement d'OpenViking sur votre propre VPS maintient la mémoire sensible des agents, les connaissances commerciales et les identifiants d'API entièrement sous votre contrôle — essentiel pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. Vous choisissez le fournisseur d'intégration (OpenAI, Jina ou Volcengine) et conservez la propriété de chaque octet que vos agents apprennent.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OpenViking

Paradigme du contexte du système de fichiers

Organise les mémoires, les ressources et les compétences de l'agent sous un protocole viking://, rendant le contexte aussi navigable qu'un système de fichiers plutôt qu'un magasin d'embeddings plat.

Chargement de contexte étagé

Le chargement L0/L1/L2 récupère le contenu à la demande, réduisant considérablement l'utilisation des jetons sans sacrifier la profondeur des connaissances disponibles pour les agents.

Plongements multi-fournisseurs

Prend en charge les fournisseurs d'embeddings OpenAI, Jina et Volcengine afin que vous puissiez utiliser vos clés API existantes et votre modèle préféré sans verrouillage propriétaire.

Contexte auto-évolutif

Les agents peuvent mettre à jour et itérer leur propre base de connaissances au fil du temps, permettant un apprentissage continu sans intervention manuelle.

Récupération récursive de répertoire

Combine la navigation structurelle des répertoires avec la recherche sémantique pour faire apparaître le contexte le plus pertinent pour chaque demande d'agent.

Pourquoi choisir Hostinger pour OpenViking

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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