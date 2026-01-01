Déployer StarRocks en 1 clic.
Base de données analytique haute performance conçue pour des requêtes en moins d'une seconde sur des données à l'échelle du pétaoctet.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec StarRocks
StarRocks est un entrepôt de données analytique de nouvelle génération qui offre des réponses aux requêtes en moins d'une seconde grâce à une architecture de traitement massivement parallèle (MPP) et un moteur d'exécution entièrement vectorisé. Conçu pour l'analyse en temps réel, l'analyse multidimensionnelle et les charges de travail hautement concurrentes, il gère des ensembles de données allant des gigaoctets aux pétaoctets sans sacrifier la vitesse des requêtes. Les vues matérialisées intelligentes se rafraîchissent automatiquement lors de l'ingestion de données et sont sélectionnées de manière transparente au moment de la requête, tandis qu'un optimiseur basé sur les coûts entièrement personnalisé assure des plans d'exécution efficaces pour les jointures et agrégations complexes.
Compatible avec le protocole MySQL, StarRocks se connecte nativement aux outils de BI tels qu'Apache Superset, Grafana et Tableau sans pilotes supplémentaires. Il prend en charge l'interrogation directe des lacs de données externes, y compris Apache Hive, Iceberg, Delta Lake et Hudi, et s'intègre avec Kafka, Flink et Spark pour l'ingestion en continu — le tout à partir d'une seule instance auto-hébergée que vous contrôlez entièrement.
Principales fonctionnalités de StarRocks
Requêtes en moins d'une seconde
Le moteur d'exécution vectorisé et l'optimiseur intelligent basé sur les coûts offrent des analyses en moins d'une seconde sur des ensembles de données massifs, sans pré-agrégation ni cubage de données.
Ingestion en temps réel
Le modèle de clé primaire prend en charge les upserts à haut débit et les recherches ponctuelles, permettant l'ingestion simultanée de données et l'exécution de requêtes à l'échelle.
Requêtes Data Lake
Interrogez directement les tables Apache Hive, Iceberg, Delta Lake et Hudi à l'aide de catalogues externes — aucune migration de données ni pipelines ETL requis.
Compatible MySQL
Connectez n'importe quel client MySQL, outil de BI ou pipeline de données directement à StarRocks en utilisant le protocole MySQL standard sans pilotes supplémentaires.
Vues matérialisées
Les vues matérialisées intelligentes se rafraîchissent automatiquement lors des modifications de données et sont réutilisées de manière transparente au moment de la requête pour accélérer les tableaux de bord et les rapports.
Pourquoi choisir Hostinger pour StarRocks
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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