Déployer Weaviate en 1 clic.
Base de données vectorielle open source pour les applications d'IA avec recherche sémantique, recherche hybride et intégrations LLM.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Weaviate
Weaviate est une base de données vectorielle open source conçue pour les applications natives de l'IA. Elle stocke les objets de données avec leurs embeddings vectoriels, permettant une recherche rapide de similarité sémantique qui va au-delà de la correspondance par mots-clés pour trouver du contenu conceptuellement lié. Elle prend en charge la recherche hybride combinant les approches vectorielles et par mots-clés pour une précision de récupération optimale.
L'auto-hébergement de Weaviate sur un VPS offre aux applications d'IA un magasin de vecteurs dédié, sans frais par requête et avec un contrôle total sur la résidence des données. Il s'intègre aux principaux fournisseurs de LLM, notamment OpenAI, Cohere et Hugging Face, et se connecte directement à LangChain et LlamaIndex pour la création de pipelines de génération augmentée par récupération (Retrieval-Augmented Generation, RAG) et de fonctionnalités de recherche sémantique.
Principales fonctionnalités de Weaviate
Recherche vectorielle sémantique
Trouvez du contenu conceptuellement similaire en utilisant des plongements vectoriels plutôt qu'une correspondance exacte par mot-clé pour des résultats de récupération plus intelligents.
Recherche hybride
Combiner la similarité vectorielle et la recherche par mots-clés BM25 avec une pondération configurable pour tirer le meilleur parti des deux approches de récupération.
Intégrations LLM
Les modules intégrés connectent Weaviate à OpenAI, Cohere et Hugging Face pour la génération automatique d'embeddings et les requêtes génératives.
GraphQL & API REST
Interroger et gérer les données via une API GraphQL ou des points de terminaison REST avec des bibliothèques clientes pour Python, JavaScript, Go et Java.
Prise en charge multimodale
Stockez et recherchez des objets texte, image, audio et vidéo en utilisant le module de vectorisation approprié pour chaque type de données.
Pourquoi choisir Hostinger pour Weaviate
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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