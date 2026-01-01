Weaviate est une base de données vectorielle open source conçue pour les applications natives de l'IA. Elle stocke les objets de données avec leurs embeddings vectoriels, permettant une recherche rapide de similarité sémantique qui va au-delà de la correspondance par mots-clés pour trouver du contenu conceptuellement lié. Elle prend en charge la recherche hybride combinant les approches vectorielles et par mots-clés pour une précision de récupération optimale.

L'auto-hébergement de Weaviate sur un VPS offre aux applications d'IA un magasin de vecteurs dédié, sans frais par requête et avec un contrôle total sur la résidence des données. Il s'intègre aux principaux fournisseurs de LLM, notamment OpenAI, Cohere et Hugging Face, et se connecte directement à LangChain et LlamaIndex pour la création de pipelines de génération augmentée par récupération (Retrieval-Augmented Generation, RAG) et de fonctionnalités de recherche sémantique.