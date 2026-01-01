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Base de données vectorielle open source pour les applications d'IA avec recherche sémantique, recherche hybride et intégrations LLM.

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KVM 1
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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KVM 2
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Weaviate

Weaviate est une base de données vectorielle open source conçue pour les applications natives de l'IA. Elle stocke les objets de données avec leurs embeddings vectoriels, permettant une recherche rapide de similarité sémantique qui va au-delà de la correspondance par mots-clés pour trouver du contenu conceptuellement lié. Elle prend en charge la recherche hybride combinant les approches vectorielles et par mots-clés pour une précision de récupération optimale.

L'auto-hébergement de Weaviate sur un VPS offre aux applications d'IA un magasin de vecteurs dédié, sans frais par requête et avec un contrôle total sur la résidence des données. Il s'intègre aux principaux fournisseurs de LLM, notamment OpenAI, Cohere et Hugging Face, et se connecte directement à LangChain et LlamaIndex pour la création de pipelines de génération augmentée par récupération (Retrieval-Augmented Generation, RAG) et de fonctionnalités de recherche sémantique.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Weaviate

Recherche vectorielle sémantique

Trouvez du contenu conceptuellement similaire en utilisant des plongements vectoriels plutôt qu'une correspondance exacte par mot-clé pour des résultats de récupération plus intelligents.

Recherche hybride

Combiner la similarité vectorielle et la recherche par mots-clés BM25 avec une pondération configurable pour tirer le meilleur parti des deux approches de récupération.

Intégrations LLM

Les modules intégrés connectent Weaviate à OpenAI, Cohere et Hugging Face pour la génération automatique d'embeddings et les requêtes génératives.

GraphQL & API REST

Interroger et gérer les données via une API GraphQL ou des points de terminaison REST avec des bibliothèques clientes pour Python, JavaScript, Go et Java.

Prise en charge multimodale

Stockez et recherchez des objets texte, image, audio et vidéo en utilisant le module de vectorisation approprié pour chaque type de données.

Pourquoi choisir Hostinger pour Weaviate

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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Martin K
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