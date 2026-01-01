Déployer WriteFreely en 1 clic.
Plateforme de blog minimaliste et open source, axée sur Markdown, l'écriture sans distraction et la fédération ActivityPub.
Trouvez le forfait VPS idéal pour WriteFreely
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WriteFreely
WriteFreely est une plateforme de publication épurée et minimaliste, conçue autour de l'acte d'écrire. Les articles sont rédigés en Markdown simple, l'éditeur ne vous gêne pas, et l'expérience de lecture publique supprime les commentaires, les publicités et les traqueurs — ne laissant que les mots. Le support ActivityPub intégré permet aux abonnés du Fediverse de s'abonner à votre blog directement depuis Mastodon et d'autres services fédérés.
L'auto-hébergement de WriteFreely sur votre VPS maintient vos écrits sous votre propre domaine, à l'abri des flux algorithmiques et des fermetures de plateformes. Le binaire Go léger utilise des ressources minimales, persiste tout dans une seule base de données SQLite et vous donne un contrôle total sur les paramètres d'exportation, de thématisation et de fédération.
Principales fonctionnalités de WriteFreely
Éditeur privilégiant Markdown
Écrivez en Markdown simple avec un éditeur sans distraction qui sauvegarde automatiquement les brouillons et ne vous gêne pas pendant que vous vous concentrez sur les mots.
Fédération ActivityPub
Les abonnés sur Mastodon et d'autres services Fediverse peuvent s'abonner directement à votre blog, atteignant les lecteurs sans l'intermédiaire des flux algorithmiques.
Expérience de lecture épurée
Les publications publiques s'affichent avec une mise en page typographique, sans publicité et sans suivi — les lecteurs voient votre écrit tel que vous l'avez rédigé.
Thèmes personnalisés et CSS
Choisissez parmi les thèmes intégrés ou insérez du CSS personnalisé pour personnaliser votre blog sans toucher aux modèles ni reconstruire le binaire.
Brouillons et planification
Enregistrez les brouillons privés indéfiniment, puis programmez ou publiez des articles lorsque vous êtes prêt — aucun plugin CMS tiers n'est requis.
Léger et portable
Un seul binaire Go propulsé par SQLite signifie que l'intégralité de votre blog tient dans un volume minuscule et migre entre les hôtes avec une seule copie de fichier.
Pourquoi choisir Hostinger pour WriteFreely
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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