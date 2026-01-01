Déployer Polaris en 1 clic.
Serveur de streaming musical léger propulsé par Rust qui met votre collection personnelle sur tous les appareils que vous possédez.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Polaris
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Polaris
Polaris est un serveur de streaming musical open-source écrit en Rust, conçu pour rendre une bibliothèque musicale personnelle accessible depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile avec un matériel minimal. Le cœur Rust maintient l'utilisation de la mémoire et la charge CPU suffisamment basses pour fonctionner confortablement sur des plans VPS d'entrée de gamme tout en indexant confortablement des bibliothèques de dizaines de milliers de pistes dans les formats FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF.
L'auto-hébergement de Polaris vous permet de garder chaque album, rip et téléchargement Bandcamp sous votre contrôle, sans frais mensuels, sans rotation de catalogue et sans données d'écoute vendues à des tiers. La première personne à ouvrir l'interface utilisateur web complète un court assistant de configuration qui associe le chemin de la bibliothèque à un compte administrateur, de sorte que les identifiants initiaux n'apparaissent jamais dans les journaux ou dans le modèle de déploiement.
Principales fonctionnalités de Polaris
Performance de Rust
L'implémentation native en Rust maintient une faible consommation de mémoire et de CPU, permettant ainsi à une grande bibliothèque d'être diffusée en continu de manière fluide, même sur les plus petits plans VPS.
Prise en charge des formats sans perte
Diffuse les formats FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF en qualité originale, sans réencodage forcé de vos masters.
Assistant de configuration de première visite
Un flux d'accueil guidé associe votre dossier de musique à un compte administrateur au premier chargement, sans identifiants par défaut codés en dur dans l'image.
Listes de lecture multi-utilisateurs
Chaque membre du foyer obtient son propre compte, ses listes de lecture et son historique d'écoute sans mélanger les bibliothèques sur un serveur partagé.
API compatible avec Subsonic
Expose une API compatible Subsonic afin que des dizaines de clients communautaires iOS, Android et de bureau puissent se connecter sans application propriétaire.
Administration via navigateur
L'ensemble de la configuration — utilisateurs, points de montage, DDNS, règles d'illustration d'album — est modifiable depuis l'interface utilisateur web sans avoir à se connecter au conteneur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Polaris
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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