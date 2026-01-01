Firefox dans Docker exécute un navigateur complet sur votre VPS et le diffuse vers n'importe quel navigateur web moderne via une interface graphique web. Cela vous offre un environnement de navigation isolé qui protège vos appareils locaux, masque votre adresse IP personnelle et vous permet de maintenir un profil de navigation cohérent — avec signets, mots de passe et extensions — accessible de n'importe où dans le monde.

L'auto-hébergement de Firefox sur votre VPS signifie que vos sessions de navigation ne sont jamais traitées via un service de bureau à distance commercial, offrant ainsi aux chercheurs en sécurité, aux utilisateurs soucieux de leur vie privée et aux équipes à distance un navigateur privé, toujours disponible et sous leur propre contrôle.