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Navigateur Firefox auto-hébergé accessible depuis n'importe quel appareil via une interface web, avec des marque-pages, des extensions et des paramètres persistants.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Firefox

Firefox dans Docker exécute un navigateur complet sur votre VPS et le diffuse vers n'importe quel navigateur web moderne via une interface graphique web. Cela vous offre un environnement de navigation isolé qui protège vos appareils locaux, masque votre adresse IP personnelle et vous permet de maintenir un profil de navigation cohérent — avec signets, mots de passe et extensions — accessible de n'importe où dans le monde.

L'auto-hébergement de Firefox sur votre VPS signifie que vos sessions de navigation ne sont jamais traitées via un service de bureau à distance commercial, offrant ainsi aux chercheurs en sécurité, aux utilisateurs soucieux de leur vie privée et aux équipes à distance un navigateur privé, toujours disponible et sous leur propre contrôle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Firefox

Environnement de navigation isolé

Naviguez depuis l'adresse IP du VPS plutôt que depuis votre connexion locale, protégeant votre système local des menaces web et masquant votre adresse personnelle.

Profil persistant

Les favoris, l'historique, les mots de passe et les extensions installées survivent aux redémarrages du conteneur, vous offrant une expérience de navigation cohérente à chaque fois.

Accès depuis n'importe quel appareil

Ouvrez votre session de navigateur dans n'importe quel navigateur web moderne — aucune installation de logiciel ou de client VNC n'est nécessaire sur l'appareil d'accès.

Support d'extension

Installez n'importe quel module complémentaire Firefox, y compris les bloqueurs de publicités, les gestionnaires de mots de passe et les outils de confidentialité, comme vous le feriez sur une installation locale de Firefox.

Streaming audio

L'audio web est activé par défaut afin que vous puissiez lire des médias, regarder des vidéos et utiliser des applications vocales basées sur le web via la session à distance.

Pourquoi choisir Hostinger pour Firefox

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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