Déployer Firefox en un clic.
Navigateur Firefox auto-hébergé accessible depuis n'importe quel appareil via une interface web, avec des marque-pages, des extensions et des paramètres persistants.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Firefox
Firefox dans Docker exécute un navigateur complet sur votre VPS et le diffuse vers n'importe quel navigateur web moderne via une interface graphique web. Cela vous offre un environnement de navigation isolé qui protège vos appareils locaux, masque votre adresse IP personnelle et vous permet de maintenir un profil de navigation cohérent — avec signets, mots de passe et extensions — accessible de n'importe où dans le monde.
L'auto-hébergement de Firefox sur votre VPS signifie que vos sessions de navigation ne sont jamais traitées via un service de bureau à distance commercial, offrant ainsi aux chercheurs en sécurité, aux utilisateurs soucieux de leur vie privée et aux équipes à distance un navigateur privé, toujours disponible et sous leur propre contrôle.
Principales fonctionnalités de Firefox
Environnement de navigation isolé
Naviguez depuis l'adresse IP du VPS plutôt que depuis votre connexion locale, protégeant votre système local des menaces web et masquant votre adresse personnelle.
Profil persistant
Les favoris, l'historique, les mots de passe et les extensions installées survivent aux redémarrages du conteneur, vous offrant une expérience de navigation cohérente à chaque fois.
Accès depuis n'importe quel appareil
Ouvrez votre session de navigateur dans n'importe quel navigateur web moderne — aucune installation de logiciel ou de client VNC n'est nécessaire sur l'appareil d'accès.
Support d'extension
Installez n'importe quel module complémentaire Firefox, y compris les bloqueurs de publicités, les gestionnaires de mots de passe et les outils de confidentialité, comme vous le feriez sur une installation locale de Firefox.
Streaming audio
L'audio web est activé par défaut afin que vous puissiez lire des médias, regarder des vidéos et utiliser des applications vocales basées sur le web via la session à distance.
Pourquoi choisir Hostinger pour Firefox
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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