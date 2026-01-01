Jusqu’à 70 % de rabais sur ZITADEL

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Plateforme d'infrastructure d'identité open-source pour l'authentification, le SSO et la gestion des utilisateurs pour toutes vos applications.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour ZITADEL

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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$ CA9,09/mois
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ZITADEL

ZITADEL est une plateforme de gestion des identités et des accès, open-source et cloud-native, qui fournit l'authentification, l'autorisation et la gestion des utilisateurs pour les applications modernes. Il prend en charge OIDC, OAuth 2.0, SAML et les passkeys prêts à l'emploi — ce qui en fait une alternative auto-hébergée complète à Auth0, Keycloak ou AWS Cognito.

L'auto-hébergement de ZITADEL sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données utilisateur, les exigences de conformité et les flux d'authentification, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Son architecture basée sur les événements garantit une piste d'audit complète et immuable de toutes les opérations d'identité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ZITADEL

Authentification unique

Centralisez l'authentification sur toutes vos applications avec la prise en charge OIDC et SAML, offrant aux utilisateurs une seule connexion pour tout ce qu'ils consultent.

Authentification par clé d'accès

Activer la connexion sans mot de passe avec les passkeys WebAuthn et les clés de sécurité matérielles pour un accès résistant au phishing et sans identifiants.

Multi-locataire natif

Gérez plusieurs organisations et applications à partir d'une seule instance ZITADEL avec une isolation complète entre les locataires et une image de marque par organisation.

Piste d'audit immuable

L'architecture événementielle enregistre chaque opération d'identité comme un événement immuable, fournissant des journaux de conformité pour les exigences SOC 2 et GDPR.

Fédération d'identités

Connectez Google, GitHub, Microsoft et les fournisseurs OIDC personnalisés afin que les utilisateurs puissent se connecter avec leurs comptes existants sur l'ensemble de votre pile.

Pourquoi choisir Hostinger pour ZITADEL

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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