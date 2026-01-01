ZITADEL est une plateforme de gestion des identités et des accès, open-source et cloud-native, qui fournit l'authentification, l'autorisation et la gestion des utilisateurs pour les applications modernes. Il prend en charge OIDC, OAuth 2.0, SAML et les passkeys prêts à l'emploi — ce qui en fait une alternative auto-hébergée complète à Auth0, Keycloak ou AWS Cognito.

L'auto-hébergement de ZITADEL sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données utilisateur, les exigences de conformité et les flux d'authentification, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Son architecture basée sur les événements garantit une piste d'audit complète et immuable de toutes les opérations d'identité.