Déployer ZITADEL avec une installation en un clic.
Plateforme d'infrastructure d'identité open-source pour l'authentification, le SSO et la gestion des utilisateurs pour toutes vos applications.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ZITADEL
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ZITADEL
ZITADEL est une plateforme de gestion des identités et des accès, open-source et cloud-native, qui fournit l'authentification, l'autorisation et la gestion des utilisateurs pour les applications modernes. Il prend en charge OIDC, OAuth 2.0, SAML et les passkeys prêts à l'emploi — ce qui en fait une alternative auto-hébergée complète à Auth0, Keycloak ou AWS Cognito.
L'auto-hébergement de ZITADEL sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données utilisateur, les exigences de conformité et les flux d'authentification, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Son architecture basée sur les événements garantit une piste d'audit complète et immuable de toutes les opérations d'identité.
Principales fonctionnalités de ZITADEL
Authentification unique
Centralisez l'authentification sur toutes vos applications avec la prise en charge OIDC et SAML, offrant aux utilisateurs une seule connexion pour tout ce qu'ils consultent.
Authentification par clé d'accès
Activer la connexion sans mot de passe avec les passkeys WebAuthn et les clés de sécurité matérielles pour un accès résistant au phishing et sans identifiants.
Multi-locataire natif
Gérez plusieurs organisations et applications à partir d'une seule instance ZITADEL avec une isolation complète entre les locataires et une image de marque par organisation.
Piste d'audit immuable
L'architecture événementielle enregistre chaque opération d'identité comme un événement immuable, fournissant des journaux de conformité pour les exigences SOC 2 et GDPR.
Fédération d'identités
Connectez Google, GitHub, Microsoft et les fournisseurs OIDC personnalisés afin que les utilisateurs puissent se connecter avec leurs comptes existants sur l'ensemble de votre pile.
Pourquoi choisir Hostinger pour ZITADEL
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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