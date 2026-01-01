Déployer Mobilizon en un clic.
Organisateur d'événements fédéré et open-source pour les communautés et les mouvements qui ont besoin de rassemblements sans surveillance.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mobilizon
Mobilizon est une plateforme d'organisation d'événements libre et fédérée, développée par Framasoft et désormais gérée par l'association Kaihuri. Elle remplace Facebook Événements et Meetup par un réseau d'instances indépendantes qui s'interconnectent via le protocole ActivityPub, offrant aux organisateurs, activistes et communautés un espace pour publier des événements et des groupes sans soumettre les participants au suivi publicitaire, à la collecte de données ou aux flux algorithmiques.
Héberger Mobilizon sur votre propre VPS signifie que vous contrôlez qui rejoint votre instance, quelles règles de modération s'appliquent et combien de temps les données d'événement sont conservées. Votre communauté conserve son calendrier et sa liste de membres même si une seule instance — ou une plateforme commerciale entière — disparaît, car la fédération rend le réseau résilient par conception.
Principales fonctionnalités de Mobilizon
Fédération ActivityPub
Connectez-vous avec Mastodon, PeerTube et toutes les autres instances Mobilizon afin que les participants suivent les événements et les groupes à travers le fédivers depuis un seul compte.
Groupes et discussions
Gérez des groupes persistants avec des publications, des ressources et des fils de discussion partagés afin que l'organisation se poursuive entre les événements, et pas seulement le jour même.
Confidentialité par défaut
Pas de traqueurs tiers, pas de publicité, et pas d'e-mail requis pour les événements publics — les participants peuvent RSVP anonymement ou avec une identité fédérée.
Profils multi-identité
Maintenez des identités distinctes pour l'activisme, le travail et les loisirs sous un seul compte afin que votre vie personnelle reste séparée de l'organisation publique.
Cartes et géolocalisation
La recherche de lieux et les cartes d'événements basées sur OpenStreetMap aident les communautés locales à trouver des rassemblements à proximité sans envoyer de données à des fournisseurs de cartes commerciales.
Modération auto-hébergée
Définissez des règles à l'échelle de l'instance, approuvez les nouveaux comptes et bloquez les serveurs hostiles — chaque décision de modération reste sur votre VPS plutôt que sur une plateforme centrale.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mobilizon
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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