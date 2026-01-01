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Plateforme de commentaires open source de Vox Media qui réinvente la discussion et la modération sur site pour les salles de rédaction.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Coral Talk

Coral est la plateforme de commentaires open-source développée par Vox Media pour favoriser des discussions sur site plus saines pour les organisations de presse, les éditeurs et les créateurs de contenu. Elle remplace les widgets de commentaires tiers par un système auto-hébergé conçu autour des réalités de la gestion d'une communauté : des charges de travail de modération importantes, des acteurs hostiles et la nécessité de conserver les données d'audience au sein de votre propre infrastructure.

Approuvé par plus de 500 rédactions dans 28 pays, dont The Washington Post et The Financial Times, Coral combine une expérience de lecture rapide et accessible avec un ensemble d'outils de modération spécialement conçus pour les équipes éditoriales. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des identités des lecteurs, de l'historique des commentaires et des signaux d'engagement, plutôt que de dépendre d'un SaaS tiers.

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Principales fonctionnalités de Coral Talk

Boîte à outils de modération

Filtrer et approuver les commentaires à grande échelle grâce aux files d'attente de réactions, aux listes de mots interdits, au signalement de mots suspects et aux paramètres de modération par article, le tout conçu pour les équipes éditoriales.

Questions-réponses et chat en direct

Passez une histoire en mode questions-réponses ou chat en direct pour organiser des sessions d'experts hébergées, des discussions sur l'actualité, ou des entretiens structurés avec les lecteurs.

Engagement des auteurs

Les commentaires en vedette, les badges de journaliste et les réponses du personnel intégrées permettent aux journalistes de mettre en avant les meilleures contributions et de répondre directement aux lecteurs au sein du fil de discussion.

Authentification unique

Intégrez Coral à votre couche d'identité existante avec l'authentification unique (SSO) basée sur JWT, les fournisseurs OAuth ou les comptes locaux afin que les lecteurs réutilisent leur connexion au site.

Confidentialité et propriété des données

Les commentaires, les profils et l'historique de modération restent sur votre VPS dans MongoDB, avec des outils d'exportation et de suppression conformes au RGPD intégrés.

Intégrable sur n'importe quel CMS

Un script d'intégration léger intègre Coral dans WordPress, Ghost, Drupal, ou des piles personnalisées sans lier votre site à un seul CMS.

Pourquoi choisir Hostinger pour Coral Talk

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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