Déployer Overleaf en un clic.
Éditeur LaTeX collaboratif open source pour la rédaction scientifique, les articles de recherche et les documents techniques.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Overleaf
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Overleaf
Overleaf est un éditeur LaTeX collaboratif basé sur navigateur, utilisé par des millions de chercheurs, universitaires et ingénieurs dans le monde entier. Il remplace les installations LaTeX locales par un environnement basé sur le cloud où les équipes peuvent rédiger, compiler et réviser des documents en temps réel — avec un support LaTeX complet incluant les packages personnalisés, BibTeX et les références croisées.
L'auto-hébergement d'Overleaf sur votre propre VPS permet de garder les recherches sensibles, les manuscrits propriétaires et les documents institutionnels entièrement sous votre contrôle. Vous bénéficiez de la même collaboration en temps réel et du même pipeline de compilation LaTeX riche que le service cloud, sans que les données ne quittent votre infrastructure ni ne nécessitent d'abonnements SaaS par utilisateur.
Principales fonctionnalités de Overleaf
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs modifient le même document LaTeX simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour tous les collaborateurs.
Compilation LaTeX complète
Compile des documents avec pdfLaTeX, XeLaTeX et LuaLaTeX, y compris la prise en charge des paquets personnalisés, des bibliographies BibTeX et Biber.
Historique des versions
Chaque version enregistrée d'un document est conservée, vous permettant de comparer les modifications et de restaurer n'importe quel état antérieur de votre projet.
Vaste bibliothèque de modèles
Commencez de nouveaux documents à partir d'une bibliothèque intégrée de modèles académiques, de revues, de thèses et de présentations sans configuration manuelle.
Suivi des modifications
Examinez et acceptez ou rejetez les modifications individuelles des collaborateurs, en respectant les flux de travail de révision utilisés dans l'édition universitaire.
Intégration Git
Poussez et tirez des projets depuis des dépôts Git, permettant des flux de travail d'édition locaux en parallèle de l'éditeur basé sur navigateur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Overleaf
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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