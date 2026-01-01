Jusqu’à 70 % de rabais sur Tunarr

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Créez des chaînes de télévision en direct personnalisées à partir de vos bibliothèques Plex, Jellyfin et Emby avec l'émulation HDHomeRun.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tunarr

Tunarr transforme les films, émissions et clips déjà présents dans vos bibliothèques Plex, Jellyfin ou Emby en chaînes de télévision en direct programmées qui se comportent comme une grille de programmes câblée traditionnelle. Grâce à une interface basée sur un navigateur, vous programmez des plages horaires, créez des mélanges cycliques et par blocs, insérez des remplissages publicitaires et organisez des chaînes thématiques — puis exposez le résultat sous forme de tuner compatible HDHomeRun ou de liste de lecture M3U que tout client IPTV peut lire.

En tant que successeur moderne de dizqueTV, Tunarr a été réécrit sur un serveur plus rapide avec une nouvelle interface utilisateur web, un transcodage FFmpeg natif et une maintenance continue. L'auto-hébergement de Tunarr sur un VPS permet au tuner d'être accessible de n'importe où, fait fonctionner vos chaînes 24 heures sur 24 sans monopoliser une machine domestique, et ne touche jamais aux fichiers originaux de vos serveurs multimédias.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Tunarr

Canaux multi-sources

Extraire des programmes de Plex, Jellyfin et Emby dans un seul canal virtuel sans copier ni ré-encoder les fichiers multimédias sous-jacents.

Émulation HDHomeRun

Tunarr simule un tuner réseau HDHomeRun afin que Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR et d'autres clients le détectent automatiquement.

Planification avancée

Programmez des chaînes avec des plages horaires, des lectures aléatoires, des lectures par blocs et des programmations thématiques qui peuvent se répéter pendant des jours ou des semaines d'affilée.

Remplissage mid-roll

Insérez des publicités, des jingles ou des intermèdes entre les programmes pour recréer une sensation de diffusion authentique sur chaque chaîne.

Transcodage FFmpeg

Les pipelines FFmpeg intégrés convertissent et assemblent les programmes à la volée, avec une accélération matérielle optionnelle sur les GPU pris en charge.

Sortie de la liste de lecture M3U

Exporter chaque chaîne sous forme de liste de lecture M3U pour la lecture dans VLC, Kodi, Tivimate et tout autre client IPTV conforme aux normes.

Pourquoi choisir Hostinger pour Tunarr

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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