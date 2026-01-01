Suwayomi-Server est un serveur de lecture de mangas et de bandes dessinées auto-hébergé — une réécriture pour ordinateur de l'application Android populaire Tachiyomi. Il se connecte à des centaines de sources de mangas via le même écosystème d'extensions que Tachiyomi, vous donnant accès à une vaste bibliothèque de titres depuis une interface web épurée et accessible sur n'importe quel appareil. Contrairement aux services de mangas basés sur le cloud avec des catalogues limités et des abonnements payants, Suwayomi fonctionne entièrement sur votre propre serveur sans frais récurrents.

Tout l'historique de lecture, les données de la bibliothèque et les téléchargements sont stockés localement. Suwayomi prend en charge les mises à jour automatiques de la bibliothèque, les téléchargements de chapitres au format CBZ, le support du catalogue OPDS pour les applications de liseuse dédiées, et une expérience de lecture personnalisable — ce qui en fait une plateforme auto-hébergée complète pour les amateurs de mangas et de bandes dessinées.