Déployer Suwayomi en un clic.
Serveur de mangas et de bandes dessinées auto-hébergé qui apporte des centaines de sources Tachiyomi à n'importe quel navigateur web.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Suwayomi
Suwayomi-Server est un serveur de lecture de mangas et de bandes dessinées auto-hébergé — une réécriture pour ordinateur de l'application Android populaire Tachiyomi. Il se connecte à des centaines de sources de mangas via le même écosystème d'extensions que Tachiyomi, vous donnant accès à une vaste bibliothèque de titres depuis une interface web épurée et accessible sur n'importe quel appareil. Contrairement aux services de mangas basés sur le cloud avec des catalogues limités et des abonnements payants, Suwayomi fonctionne entièrement sur votre propre serveur sans frais récurrents.
Tout l'historique de lecture, les données de la bibliothèque et les téléchargements sont stockés localement. Suwayomi prend en charge les mises à jour automatiques de la bibliothèque, les téléchargements de chapitres au format CBZ, le support du catalogue OPDS pour les applications de liseuse dédiées, et une expérience de lecture personnalisable — ce qui en fait une plateforme auto-hébergée complète pour les amateurs de mangas et de bandes dessinées.
Principales fonctionnalités de Suwayomi
Des centaines de sources
Connectez-vous à des centaines de sources de mangas et de bandes dessinées en utilisant l'écosystème d'extensions Tachiyomi, couvrant des sites dans des dizaines de langues et de genres.
Mises à jour automatiques de la bibliothèque
Définissez un intervalle de mise à jour et Suwayomi vérifie automatiquement toutes les séries suivies pour les nouveaux chapitres, gardant votre bibliothèque à jour sans rafraîchissement manuel.
Téléchargements de chapitres hors ligne
Téléchargez les chapitres pour une lecture hors ligne, éventuellement enregistrés sous forme d'archives CBZ compatibles avec toute application de lecture de bandes dessinées.
Prise en charge du catalogue OPDS
Le catalogue OPDS intégré permet aux applications de liseuse comme KOReader et Panels de se connecter directement à votre bibliothèque Suwayomi pour la lecture sur des appareils dédiés.
Lecteur basé sur navigateur
Lisez des mangas directement dans le navigateur avec un lecteur complet prenant en charge les mises en page personnalisées, les modes d'affichage des pages et les paramètres de sens de lecture.
Pourquoi choisir Hostinger pour Suwayomi
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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