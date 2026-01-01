Déployer Neko en 1 clic.
Navigateur virtuel auto-hébergé qui diffuse une session partagée à plusieurs utilisateurs en temps réel via WebRTC.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Neko
Neko est un navigateur virtuel auto-hébergé qui diffuse une session de navigateur en direct via WebRTC afin que plusieurs utilisateurs puissent la visualiser et la contrôler simultanément. Initialement conçu pour les soirées de visionnage, il est devenu une plateforme de navigateur à distance polyvalente prenant en charge Firefox, Chromium et d'autres moteurs avec un stockage de profil persistant.
L'auto-hébergement de Neko sur votre propre VPS vous donne le contrôle sur qui peut accéder à la session, préserve la confidentialité de votre adresse IP domestique et fournit la bande passante de téléchargement nécessaire pour diffuser en toute fluidité à chaque spectateur connecté sans dépendre de services de partage d'écran tiers.
Principales fonctionnalités de Neko
Diffusion WebRTC en temps réel
Le streaming à très faible latence rend l'interaction avec le navigateur distant aussi réactive que la navigation locale, même pour plusieurs spectateurs simultanés.
Contrôle multi-utilisateur
Plusieurs utilisateurs peuvent partager le contrôle du curseur et la saisie au clavier dans la même session, avec des indicateurs visuels montrant la position du curseur de chaque participant.
Accès basé sur les rôles
Les rôles d'administrateur et de membre vous permettent d'accorder ou de révoquer le contrôle à la volée, protégeant ainsi les opérations sensibles tout en permettant la navigation collaborative.
Profil de navigateur persistant
Les paramètres du navigateur, les favoris et les données de session sont stockés dans un volume nommé afin que votre navigateur virtuel reprenne exactement là où il s'était arrêté après les redémarrages.
Moteurs de navigateur flexibles
Choisissez parmi Firefox, Chromium, ungoogled-chromium et d'autres variantes pour répondre à vos exigences en matière de confidentialité, de compatibilité ou de fonctionnalités.
Pourquoi choisir Hostinger pour Neko
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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