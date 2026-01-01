Open WebUI est une interface web complète et auto-hébergée pour les grands modèles linguistiques qui fonctionne avec Ollama, OpenAI et toute API compatible OpenAI. Avec plus de 140 000 étoiles GitHub, il est devenu la principale alternative open-source aux services de chat IA basés sur le cloud, offrant une expérience moderne similaire à ChatGPT avec la confidentialité et le contrôle de l'auto-hébergement.

La génération augmentée par récupération (RAG) intégrée vous permet de créer des bases de connaissances à partir de vos propres documents afin que l'IA puisse répondre aux questions en utilisant le contexte de vos données. L'appel vocal, la génération d'images, l'intégration de la recherche web et l'appel de fonctions Python complètent un ensemble de fonctionnalités qui s'adresse aussi bien aux chercheurs individuels, aux équipes de développement qu'aux entreprises soucieuses de leur vie privée.