Déployer Open WebUI en un clic.
Interface de clavardage IA auto-hébergée avec RAG, prise en charge multi-modèle et confidentialité totale — aucune donnée ne quitte votre serveur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Open WebUI
Open WebUI est une interface web complète et auto-hébergée pour les grands modèles linguistiques qui fonctionne avec Ollama, OpenAI et toute API compatible OpenAI. Avec plus de 140 000 étoiles GitHub, il est devenu la principale alternative open-source aux services de chat IA basés sur le cloud, offrant une expérience moderne similaire à ChatGPT avec la confidentialité et le contrôle de l'auto-hébergement.
La génération augmentée par récupération (RAG) intégrée vous permet de créer des bases de connaissances à partir de vos propres documents afin que l'IA puisse répondre aux questions en utilisant le contexte de vos données. L'appel vocal, la génération d'images, l'intégration de la recherche web et l'appel de fonctions Python complètent un ensemble de fonctionnalités qui s'adresse aussi bien aux chercheurs individuels, aux équipes de développement qu'aux entreprises soucieuses de leur vie privée.
Principales fonctionnalités de Open WebUI
Support Multi-LLM
Connectez-vous à Ollama, OpenAI, ou toute API compatible OpenAI et basculez entre les modèles dans la même conversation.
Document RAG
Téléchargez des documents pour créer une base de connaissances et laissez l'IA répondre aux questions avec un contexte tiré directement de vos fichiers.
Intégration de la recherche Web
Extrayez des informations en temps réel de plus de 15 fournisseurs de recherche directement dans les conversations IA sans quitter l'interface.
Génération de voix et d'images
Reconnaissance vocale, synthèse vocale et génération d'images intégrées via DALL-E, ComfyUI et AUTOMATIC1111.
Authentification d'entreprise
Prise en charge de LDAP, SCIM 2.0 et OAuth, ainsi qu'un contrôle d'accès basé sur les rôles pour les déploiements d'équipes et d'organisations.
Pourquoi choisir Hostinger pour Open WebUI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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