Jusqu’à 70 % de rabais sur bknd

Déployer bknd en un clic.

Alternative légère à Firebase intégrant base de données, authentification, médias et une interface d'administration dans un seul backend auto-hébergé.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
Choisir un forfait
Garantie de remboursement de 30 jours
Déployer bknd en un clic.

Trouvez le forfait VPS idéal pour bknd

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec bknd

bknd est un système backend open-source qui regroupe la modélisation de données, l'authentification, la gestion des médias et les primitives de workflow en un seul service léger avec une interface d'administration intégrée. Construit sur les standards web plutôt que sur un seul runtime, il fonctionne partout, de Node et Bun à Cloudflare Workers, Vercel et Deno Deploy, avec un accès basé sur des adaptateurs à SQLite, LibSQL ou Postgres sans imposer d'abstractions sur votre pilote de base de données.

L'auto-hébergement de bknd sur votre propre VPS remplace les plateformes BaaS propriétaires comme Firebase ou Supabase par un backend portable que vous possédez entièrement. Il n'y a pas de frais par requête, pas de limites de lignes et pas de prix surprise à mesure que votre projet passe du prototype à la production.

Commencer
Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de bknd

Modélisation visuelle des données

Définissez les entités, les champs et les relations via l'interface utilisateur d'administration et obtenez des points de terminaison REST instantanés ainsi qu'un SDK TypeScript typé pour chaque collection.

Authentification intégrée

La connexion par e-mail et mot de passe, les jetons JWT, les rôles et les autorisations sont fournis prêts à l'emploi, remplaçant les services d'identité tiers pour la plupart des applications.

Gestion intégrée des médias

Téléchargez, stockez et servez des fichiers localement ou via des fournisseurs compatibles S3 tels que R2, Tigris et Minio, sans avoir à intégrer une pile de stockage distincte.

Automatisation des flux de travail

Composez des flux multi-étapes qui réagissent aux changements de données, planifient des tâches et appellent des API externes directement depuis le même backend qui alimente votre application.

Adaptateurs de framework

Les adaptateurs pour Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda, et d'autres vous permettent d'intégrer la même instance bknd au sein d'un projet frontal existant.

Pourquoi choisir Hostinger pour bknd

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Hébergez localement. Performez mondialement.

Sélectionnez un serveur situé à proximité de votre public pour accélérer le chargement de votre site. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Hébergez localement. Performez mondialement.

Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
Noel

Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
Omkar

L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
Martin K

Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

Commencer

Explorez d'autres applications à déployer

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud est une puissante plateforme de productivité auto-hébergée

Sélectionner
Apache JSPWiki

Apache JSPWiki

Moteur wiki Apache basé sur Java avec gestion des versions, pièces jointes et contrôle d'accès

Sélectionner
ClassicPress

ClassicPress

Dérivé de WordPress sans l'éditeur de blocs Gutenberg, axé sur la stabilité

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.