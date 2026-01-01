Déployer jfa-go en un clic.
Gestion des utilisateurs par invitation pour Jellyfin avec des profils, des réinitialisations de mot de passe et des notifications multicanaux.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec jfa-go
jfa-go est un compagnon auto-hébergé de gestion des utilisateurs pour Jellyfin (avec prise en charge secondaire d'Emby) qui remplace la création manuelle de comptes par des liens d'invitation partageables. Chaque invitation peut appliquer un profil Jellyfin qui contrôle l'accès à la bibliothèque, les limites de transcodage et d'autres paramètres du serveur, tandis que les options de plafonnement d'utilisation, de dates d'expiration, de règles de mot de passe et de CAPTCHA donnent aux administrateurs un contrôle strict sur qui s'inscrit et comment.
L'auto-hébergement de jfa-go aux côtés de Jellyfin élimine les frictions liées à l'intégration de la famille, des amis ou des supporters payants, ajoute des flux de réinitialisation de mot de passe qui fonctionnent avec la fonction native de Jellyfin "Mot de passe oublié", et connecte les notifications des utilisateurs à Discord, Telegram, Matrix et aux e-mails sans transmettre de données à des services tiers.
Principales fonctionnalités de jfa-go
Inscription sur invitation
Générez des liens d'invitation partageables avec des limites d'utilisation, des dates d'expiration et des profils Jellyfin par lien, afin que chaque invité obtienne automatiquement le bon accès.
Réinitialisation de mot de passe en libre-service
Intégrer le flux "Mot de passe oublié" de Jellyfin ou exposer une page "Mon compte" afin que les utilisateurs réinitialisent leurs identifiants sans contacter un administrateur.
Notifications multicanal
Contactez les utilisateurs via Discord, Telegram, Matrix ou par e-mail pour les avertissements d'expiration, les annonces et les événements de compte en utilisant des modèles Markdown.
Gestion en masse des utilisateurs
Affichez chaque compte Jellyfin dans un seul tableau de bord et activez, désactivez, supprimez ou re-profilez les utilisateurs en masse au lieu d'un par un.
Règles d'expiration de compte
Définir une expiration limitée dans le temps pour les invitations afin que les abonnements d'essai ou payants se désactivent ou se suppriment automatiquement après une période définie.
Synchronisation Ombi et Jellyseerr
Gardez les noms d'utilisateur, les mots de passe et les coordonnées synchronisés entre jfa-go, Ombi et Jellyseerr afin que les requêtes restent liées au bon compte.
Pourquoi choisir Hostinger pour jfa-go
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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