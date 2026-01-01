Déployer Saltcorn en 1 clic.
Créateur d'applications open source sans code pour créer des applications web et mobiles pilotées par des bases de données sans écrire de code backend.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Saltcorn
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Saltcorn
Saltcorn est une plateforme sans code open source pour créer visuellement des applications web et mobiles basées sur des bases de données. Définissez des tables, configurez des types de champs riches, concevez des mises en page dans un constructeur par glisser-déposer, attachez des actions et des flux de travail, et Saltcorn gère le backend, l'authentification, l'API REST et le rendu — aucun code de liaison n'est requis.
L'auto-hébergement de Saltcorn sur votre propre VPS maintient les données clients, les enregistrements internes et les fichiers téléchargés au sein de votre infrastructure plutôt que dans la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez la rétention, les intégrations, les installations de plugins et les rôles d'accès, et vous évitez la tarification par utilisateur à mesure que votre équipe ou votre audience grandit. Le déploiement est livré avec PostgreSQL et des volumes persistants pour la base de données et les fichiers téléchargés.
Principales fonctionnalités de Saltcorn
Éditeur de mise en page visuel
Concevez des vues de liste, de modification et d'affichage avec un éditeur par glisser-déposer propulsé par Craft.js, en combinant des champs, des actions et des composants intégrés sans code de modèle.
Tables relationnelles
Modélisez vos données avec des colonnes typées, des clés étrangères, des champs calculés et des contraintes dans un véritable schéma basé sur PostgreSQL plutôt qu'une feuille de calcul plate.
Écosystème de plugins
Installez des plugins communautaires pour de nouveaux types de champs, thèmes, intégrations, fournisseurs d'authentification et sources de données externes directement depuis l'interface d'administration.
Workflows et actions
Déclencher des actions côté serveur, des tâches planifiées, des webhooks et des workflows basés sur Blockly lorsque les enregistrements changent pour automatiser la logique métier sans services personnalisés.
Accès basé sur les rôles
Définissez les rôles d'utilisateur et les autorisations par vue afin que les administrateurs internes, les comptes clients et les visiteurs publics voient chacun exactement les données qu'ils sont censés voir.
Mobile et hors ligne
Générez des applications mobiles basées sur Capacitor à partir de votre schéma et de vos vues Saltcorn, avec synchronisation des données hors ligne vers le stockage central PostgreSQL.
Pourquoi choisir Hostinger pour Saltcorn
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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