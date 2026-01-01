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Créateur d'applications open source sans code pour créer des applications web et mobiles pilotées par des bases de données sans écrire de code backend.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Saltcorn

Saltcorn est une plateforme sans code open source pour créer visuellement des applications web et mobiles basées sur des bases de données. Définissez des tables, configurez des types de champs riches, concevez des mises en page dans un constructeur par glisser-déposer, attachez des actions et des flux de travail, et Saltcorn gère le backend, l'authentification, l'API REST et le rendu — aucun code de liaison n'est requis.

L'auto-hébergement de Saltcorn sur votre propre VPS maintient les données clients, les enregistrements internes et les fichiers téléchargés au sein de votre infrastructure plutôt que dans la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez la rétention, les intégrations, les installations de plugins et les rôles d'accès, et vous évitez la tarification par utilisateur à mesure que votre équipe ou votre audience grandit. Le déploiement est livré avec PostgreSQL et des volumes persistants pour la base de données et les fichiers téléchargés.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Saltcorn

Éditeur de mise en page visuel

Concevez des vues de liste, de modification et d'affichage avec un éditeur par glisser-déposer propulsé par Craft.js, en combinant des champs, des actions et des composants intégrés sans code de modèle.

Tables relationnelles

Modélisez vos données avec des colonnes typées, des clés étrangères, des champs calculés et des contraintes dans un véritable schéma basé sur PostgreSQL plutôt qu'une feuille de calcul plate.

Écosystème de plugins

Installez des plugins communautaires pour de nouveaux types de champs, thèmes, intégrations, fournisseurs d'authentification et sources de données externes directement depuis l'interface d'administration.

Workflows et actions

Déclencher des actions côté serveur, des tâches planifiées, des webhooks et des workflows basés sur Blockly lorsque les enregistrements changent pour automatiser la logique métier sans services personnalisés.

Accès basé sur les rôles

Définissez les rôles d'utilisateur et les autorisations par vue afin que les administrateurs internes, les comptes clients et les visiteurs publics voient chacun exactement les données qu'ils sont censés voir.

Mobile et hors ligne

Générez des applications mobiles basées sur Capacitor à partir de votre schéma et de vos vues Saltcorn, avec synchronisation des données hors ligne vers le stockage central PostgreSQL.

Pourquoi choisir Hostinger pour Saltcorn

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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