Saltcorn est une plateforme sans code open source pour créer visuellement des applications web et mobiles basées sur des bases de données. Définissez des tables, configurez des types de champs riches, concevez des mises en page dans un constructeur par glisser-déposer, attachez des actions et des flux de travail, et Saltcorn gère le backend, l'authentification, l'API REST et le rendu — aucun code de liaison n'est requis.

L'auto-hébergement de Saltcorn sur votre propre VPS maintient les données clients, les enregistrements internes et les fichiers téléchargés au sein de votre infrastructure plutôt que dans la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez la rétention, les intégrations, les installations de plugins et les rôles d'accès, et vous évitez la tarification par utilisateur à mesure que votre équipe ou votre audience grandit. Le déploiement est livré avec PostgreSQL et des volumes persistants pour la base de données et les fichiers téléchargés.