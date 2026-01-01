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Serveur de streaming musical auto-hébergé avec un lecteur web épuré et des applications mobiles officielles pour votre collection musicale personnelle.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Black Candy

Black Candy est un serveur de streaming musical open-source et auto-hébergé qui transforme votre collection audio personnelle en un service de streaming privé accessible depuis n'importe quel navigateur ou ses applications mobiles officielles. Il scanne votre bibliothèque, lit les métadonnées et les pochettes d'album, et présente le tout via un lecteur web propre et réactif avec des listes de lecture, une fonction de recherche et des comptes multi-utilisateurs.

Contrairement aux plateformes de streaming commerciales, Black Candy conserve chaque morceau, liste de lecture et habitude d'écoute sur une infrastructure que vous possédez. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de catalogue qui change sans préavis, et pas de compression de vos fichiers de haute qualité — juste votre propre musique, diffusée en pleine fidélité depuis votre VPS vers chaque appareil que vous utilisez.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Black Candy

Streaming musical personnel

Diffusez votre propre collection depuis n'importe quel navigateur ou les applications mobiles officielles, avec la pochette d'album complète, les métadonnées et la recherche.

Comptes multi-utilisateurs

Donnez à chaque auditeur son propre identifiant, ses listes de lecture et son historique d'écoute, tout en partageant une bibliothèque unique sur un seul serveur.

Transcodage à la volée

Convertit automatiquement l'audio en un débit binaire diffusable en continu afin que la lecture reste fluide sur les connexions lentes ou mobiles sans altérer les originaux.

Listes de lecture et Recherche

Créez des listes de lecture manuelles ou intelligentes et trouvez instantanément n'importe quel artiste, album ou morceau grâce à une recherche rapide en texte intégral.

Prise de responsabilité complète des données

Votre musique, vos listes de lecture et vos données d'écoute restent sur votre VPS — pas d'abonnements, pas de suivi, et pas de catalogue qui disparaît.

Pourquoi choisir Hostinger pour Black Candy

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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